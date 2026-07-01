Pünktlich zum Start der K.o.-Phase kommts an der Weltmeisterschaft zum grossen Trainer-Beben. Fast täglich treten die Entscheidungsträger nach dem Ausscheiden ihrer Teams zurück. Nicht so bei den Deutschen.

Was macht der DFB mit Nagelsmann? An der Weltmeisterschaft rollen die Köpfe – nur einer bleibt

Darum geht’s Fussball-Deutschland ist nach der WM-Pleite im Sechzehntelfinal gegen Paraguay in Aufruhr.

Zahlreiche Medienhäuser fordern den Kopf von Nationaltrainer Julian Nagelsmann.

Doch der 36-Jährige sieht offenbar keinen Grund, zurückzutreten, und will Trainer des deutschen Teams bleiben.

Wie es nun weitergeht, entscheidet letztendlich der DFB. Sportdirektor Rudi Völler stärkt Nagelsmann bereits den Rücken.

Mit DFB-Vize Hans-Joachim Watzke und Präsident Bernd Neuendorf haben aber noch zwei andere grosse Namen ein Wörtchen mitzureden.

Mit Ronald Koeman und Sebastian Beccacece treten in den vergangenen 24 Stunden gleich zwei Nationaltrainer zurück. Koemans Holländer scheiden im Penaltyschiessen gegen Marokko aus, Beccaceces Ecuador unterliegt in der Nacht auf Mittwoch Mexiko 0:2.

Beide geben sich nach den Pleiten ihrer Teams wenig zimperlich. «Wir haben davon geträumt, Geschichte zu schreiben. Das haben wir nicht geschafft. Als Nationaltrainer trägt man die Verantwortung», schreibt etwa Koeman auf Instagram und gibt den Posten des Bondscoachs per sofort frei.

Ähnlich tönts bei Beccacecede, dessen Ecuadorianer gegen WM-Gastgeber Mexiko noch nicht einmal favorisiert waren: «Die Ergebnisse geben den Ton an, und heute muss ich mich von einer wunderschönen, wunderbaren Familie verabschieden.»

Der eine, der nicht gehen will

Es sind die Trainer fünf und sechs, die nach dem Ausscheiden ihrer Nationen die Segel streichen. Zuvor verabschiedeten sich bereits Steve Clarke (Schottland), Miroslav Koubek (Tschechien) und Hong-Myung-bo (Südkorea). Tunesiens Sabri Lamouchi wurde bereits nach der 1:5-Niederlage der Nordafrikaner am ersten Spieltag entlassen. Vor dem Aus steht auch Uruguay-Nationaltrainer Marcelo Bielsa.

Anders sieht es hingegen bei Deutschland aus. «Ich bin auf jeden Fall keiner, der wegläuft», liess Nationaltrainer Julian Nagelsmann nach dem blamablen WM-Out gegen Paraguay verlauten. Von einem Rücktritt will der 38-Jährige offenbar nichts wissen: «Ich habe Vertrag und ich stehe auch zur Verfügung.»

00:45 Nagelsmann: «Ich trete nicht zurück, nur weil wir ausgeschieden sind» Wenn es nach Julian Nagelsmann geht, bleibt der Deutsche weiterhin Bundestrainer.

Land auf, Land ab wird allerdings genau das gefordert. Von einer «Nacht der Schande» wurde in den letzten Tagen geschrieben, Nagelsmann sei «krachend gescheitert». Die «FAZ» titelte: «Fussballnation Deutschland: Das war einmal». Der Tenor ist klar: Es muss ein neuer Trainer her.

Als einziger Deutscher schien sich am Dienstag Kanzler März hinter den Nationaltrainer zu stellen. Nach lautstarken Reaktionen auf dessen «Wir sind stolz auf euch»-Tweet ruderte aber selbst die deutsche Regierung zurück, spricht mittlerweile von einer Kommunikationspanne.

Am Mittwoch dann der nächste Aufreger: Gemäss «Bild» habe Nagelsmann vor dem Rückflug nach Deutschland «überraschend gute Laune» gehabt. Am Flughafen in Charlotte sei wenige Stunden nach der Paraguay-Pleite mit Musiala und Pavlovic «erstaunlich viel» gelacht und geplaudert worden.

Kommt jetzt Jürgen Klopp?

Ein Verbleib des ehemaligen Bayern-Trainers ist derzeit kaum vorstellbar. Marcel Reif legte sich bei blue News bereits fest: «Das Kapitel Nagelsmann ist Geschichte!»

Ihm fehle die Fantasie, «wie es mit diesem Trainer weitergehen könnte. So weiter kann es jedenfalls nicht gehen, das wird die deutsche Öffentlichkeit nicht schlucken.», ist sich Reif sicher.

05:42 «Mir fehlt die Fantasie, wie es mit Nagelsmann weitergehen könnte» blue Sport-Experte Marcel Reif lässt nach dem überraschenden WM-Aus von Deutschland kein gutes Haar an Julian Nagelsmann

Letztendlich entscheidet im Fall Nagelsmann der DFB. Namentlich DFB-Vize Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Rudi Völler und Präsident Bernd Neuendorf.

Und zumindest seitens Völler erhielt der 36-Jährige bereits Rückendeckung. Nagelsmann sei ein Kämpfer, der nach einer solchen Niederlage wieder angreifen wolle. «Ich finde immer noch: Er ist ein absoluter Toptrainer. Für mich ist er die richtige Person am richtigen Ort.»

Aber Völler weiss auch: Er ist beim DFB nicht alleine. «Wir setzen uns noch einmal zusammen in den nächsten ein, zwei Tagen und dann wird man sehen.»

Dabei scheint mit Jürgen Klopp der perfekte Nachfolger längst gefunden. Bereits seit dessen Abgang bei Liverpool halten sich Gerüchte um eine Anstellung als deutscher Nationaltrainer hartnäckig. Während der WM stellte sich der 59-Jährige mit seiner berüchtigten «Noch»-Aussage dann auch gleich selbst ins Schaufenster.

Nach dem deutschen WM-Aus beschwichtigte Klopp aber erstmal. «Ich verstehe, dass mein Name genannt wird. Aber es ist nicht der Moment. Es gibt dazu nichts zu sagen», sagte er bei «MagentaTV». Zurzeit ist Klopp als Head of Global Soccer bei Red Bull angestellt.