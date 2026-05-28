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Western-Kurzfilm mit Terence Hill Ana Maria Markovic versucht sich am Filmset: «Könnte mir eine Schauspiel-Karriere vorstellen»

Jan Arnet

28.5.2026

Ana Maria Markovic über Auftritt als Schauspielerin: «Hat mega Spass gemacht»

Ana Maria Markovic über Auftritt als Schauspielerin: «Hat mega Spass gemacht»

Ana Maria Markovic hatte einen ersten Auftritt als Schauspielerin – in einem Film mit Terence Hill, Granit Xhaka und Zeki Amdouni. Mit blue Sport spricht die Fussballerin über den Film und die Fussballkultur in den USA.

28.05.2026

Sie ist Fussballerin und Social-Media-Star, auf Instagram folgen ihr 2,8 Millionen Menschen. Jetzt hat Ana Maria Markovic ihren ersten Auftritt als Schauspielerin – in einem Film mit Terence Hill und Granit Xhaka. Mit blue Sport spricht Markovic über den Film und die Fussballkultur in den USA.

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Jan Arnet, Jüri Christen

28.05.2026, 11:44

28.05.2026, 11:48

Western-Legende Terence Hill am Filmset mit den Fussball-Stars Granit Xhaka, Zeki Amdouni und Ana Maria Markovic – Denner machte es möglich und produzierte einen spektakulären Kurzfilm. Die «Socceritos» bringen den Fussball in den Wilden Westen, passend zur bevorstehenden WM in Nordamerika.

«Es ist eine grosse Ehre, den Frauenfussball in diesem Film zu repräsentieren. Ich hatte eine coole Zeit mit den Jungs», sagt Ana Maria Markovic gegenüber blue Sport über das Prokjekt. «Als die Anfrage von Denner für dieses Filmprojekt kam, musste ich nicht zweimal überlegen.»

Wie Markovic ihr erstes Jahr bei Brooklyn FC in den USA erlebt hat, was sie über die Fussballkultur in den Vereinigten Staaten zu sagen hat und warum sie der Schweiz an der WM sogar den Finaleinzug zutraut, erfährst du im Video oben.

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«The Socceritos» – der Kurzfilm in voller Länge

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