Medienberichten zufolge wird Trainer Carlo Ancelotti Real Madrid vorzeitig verlassen und die brasilianische Nationalmannschaft für ein Jahr bis zur WM 2026 übernehmen.

Nach Informationen des Portals «The Athletic», das sich auf anonyme Quellen bezieht, soll der Italiener die Spieler über seinen geplanten Abschied in der Kabine bereits informiert haben.

Laut «The Athletic», dem britischen Sender Sky und dem Transfer-Experte Fabrizio Romano soll der Italiener die Seleção schon bei den Länderspielen im Juni betreuen. In dem Fall könnte er Madrid nicht mehr an der Klub-WM vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA coachen.

Ancelotti besitzt bei Real Madrid zwar noch einen für die kommende Saison gültigen Vertrag, seine Ablösung gilt aufgrund der jüngsten Rückschläge wie dem Ausscheiden in den Viertelfinals der Champions League und dem verlorenen Cupfinal gegen den FC Barcelona als sehr wahrscheinlich. Als Nachfolger des 65-jährigen Italieners wird vor allem Bayer Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso gehandelt, der bei den Madrilenen einst als Spieler aktiv war.