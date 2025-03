Nach seinem Kurzeinsatz gegen Nordirland fällt Andi Zeqiri mit einer Muskelverletzung aus Keystone

Nationalstürmer Andi Zeqiri kann das Testspiel am Dienstagabend gegen Luxemburg nicht bestreiten. Der 25-Jährige fällt mit muskulären Beschwerden aus und reist zu seinem Klub zurück.

Keystone-SDA SDA

Die Verletzung kommt für den von Genk an Standard Lüttich ausgeliehenen Angreifer zu einem äusserst bitteren Zeitpunkt. Da Nationaltrainer Murat Yakin angekündigt hatte, Breel Embolo gegen Luxemburg zunächst auf der Bank zu lassen, hätte Zeqiri eine gute Chance gehabt, von Anfang an zu spielen. Der Waadtländer hat in bisher 16 Einsätzen für die Nationalmannschaft ein Tor erzielt.

Zeqiri ist der fünfte Ausfall in diesem Zusammenzug. Bereits aus dem Nationalteam abgereist sind die Mittelfeldspieler Remo Freuler wegen anhaltender Grippesymptome sowie Alvyn Sanches, der sich im Testspiel gegen Nordirland das Kreuzband riss. Unmittelbar vor der Reise ins Trainingslager nach Portugal hatten sich Zeki Amdouni und Simon Sohm ebenfalls mit muskulären Beschwerden abgemeldet.

Nach dem 1:1 in Belfast trifft das Schweizer Nationalteam am Dienstag um 20.45 Uhr in St. Gallen auf Luxemburg.

