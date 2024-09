Andi Zeqiri geht in dieser Saison für Standard Lüttich auf Torjagd Keystone

Andi Zeqiri wird innerhalb der belgischen Liga ausgeliehen. Der Schweizer Stürmer wechselt von Genk zu Standard Lüttich.

SDA

In Genk zeigte der 25-jährige Waadtländer in der vergangenen Saison mit neun Toren in 37 Pflichtspielen eine ansprechende Leistung. In der laufenden Spielzeit fand Trainer Thorsten Fink jedoch keinen Platz mehr für den elffachen Nationalspieler. Bei Standard Lüttich, das nach der Leihe am Saisonende eine Kaufoption besitzt, kann Zeqiri nun einen Neuanfang wagen.

