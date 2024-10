Iniestas Glanzmomente in der Champions League 130 Champions-League-Partien hat Andres Iniesta absolviert und dabei fleissig Skorerpunkte gesammelt. Hier einige Highlights davon. 08.10.2024

Der spanische Welt- und Europameister Andres Iniesta tritt per sofort zurück. Dies erklärt der 40-Jährige in einer eigens einberufenen Pressekonferenz in Barcelona. Seit Sommer war er vereinslos.

SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Andres Iniesta beendet seine Karriere im Alter von 40 Jahren.

Der Spanier gewann mit Barcelona unter anderem viermal die Champions League und wurde mit Spanien Europa- sowie Weltmeister.

Zuletzt spielte Iniesta in den Vereinigten Arabischen Emiraten, seit Sommer war er ohne Verein. Mehr anzeigen

Iniesta geht als einer der erfolgreichsten Spieler in die Geschichtsbücher des Fussballs ein. Mit dem FC Barcelona gewann er von 2005 bis 2018 nicht weniger als 32 Titel, darunter viermal die Champions League. Unter Pep Guardiola prägte er gemeinsam mit seinen kongenialen Mitspielern Xavi, Sergio Busquets und Lionel Messi jene Mannschaft, die das Tiki-Taka genannte Kurzpassspiel zelebrierte. In Guardiolas Premierensaison 2008/09 triumphierten die Katalanen in sämtlichen Wettbewerben.

Iniesta lief 131 Mal für die spanische Nationalmannschaft auf und erzielte dabei 14 Tore. Sein mit Abstand wichtigster Treffer gelang ihm 2010 in der Verlängerung des WM-Finals in Johannesburg, als er gegen die Niederlande das 1:0 und damit den Siegestreffer erzielte. 2008 in der Schweiz und Österreich sowie 2012 in Polen und der Ukraine gewann Iniesta mit «La Roja» zudem den EM-Titel.

Der Junge aus Fuentealbilla schloss sich 1996 der Jugendakademie «La Masia» an und durchlief sämtliche Nachwuchsabteilungen des FC Barcelona, für den er im Dezember 2002 debütierte. Nach mehr als 20 Jahren im Klub verliess er Barcelona 2018 Richtung Japan. Bei Vissel Kobe liess er seine Karriere während fünf Jahren langsam ausklingen. Im Sommer 2023 wechselte er zum Emirates Club in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo sein Vertrag in diesem Sommer auslief.

Wegmann: «Rahmen ist ein Bauernopfer» Für Michi Wegmann, Leiter Ressort Sport von blue News, ist der entlassene Patrick Rahmen nicht der Grund für die aktuelle Misere beim Meister. 08.10.2024

sda