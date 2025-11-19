  1. Privatkunden
Andreas Böni schätzt ein «Murat Yakin wurde fast entlassen, jetzt ist er der grosse Held»

Tobias Benz

19.11.2025

«Das ist ein grosser Sieg für Murat Yakin»

«Das ist ein grosser Sieg für Murat Yakin»

Murat Yakin hat die Schweizer Nati ohne Niederlage durch die WM-Quali an die Endrunde 2026 geführt. blue Sport Chefredaktor Andreas Böni erklärt, weshalb es ein Glück war, dass sich die Yakin-Unterstützer beim SFV einst durchsetzten.

19.11.2025

Murat Yakin hat die Nati souverän durch die Quali an die WM 2026 geführt. blue Sport Chefredaktor Andreas Böni erinnert daran, dass einige Leute beim SFV den Erfolgstrainer einst entlassen wollten und erklärt, weshalb es ein Glück war, dass sich die Pro-Yakin-Fraktion durchgesetzt hat.

Redaktion blue Sport

19.11.2025, 11:59

Mehr zur Schweizer Nati

Nati-Captain gnadenlos ausgepfiffen. Xhaka über Kosovo-Fans: «Das Letzte, was ich erwartet habe»

Nati-Captain gnadenlos ausgepfiffenXhaka über Kosovo-Fans: «Das Letzte, was ich erwartet habe»

Nati-Noten gegen den Kosovo. Zen-Meister Akanji führt souveräne Schweizer an die WM – nur einer bleibt blass

Nati-Noten gegen den KosovoZen-Meister Akanji führt souveräne Schweizer an die WM – nur einer bleibt blass

War das kein Rückpass?. Deshalb bleibt der VAR bei dieser Embolo-Szene gegen den Kosovo stumm

War das kein Rückpass?Deshalb bleibt der VAR bei dieser Embolo-Szene gegen den Kosovo stumm

WM-Qualifikation geschafft. Schweiz sichert sich mit Remis im Kosovo den Gruppensieg

WM-Qualifikation geschafftSchweiz sichert sich mit Remis im Kosovo den Gruppensieg

Teilnehmer, Spielorte, Tickets. Alles, was du rund um die Fussball-WM 2026 wissen musst

Teilnehmer, Spielorte, TicketsAlles, was du rund um die Fussball-WM 2026 wissen musst

Tami: «Jetzt müssen wir dieses Ziel feiern»

Tami: «Jetzt müssen wir dieses Ziel feiern»

19.11.2025

Embolo: «Der nächste Schritt in die richtige Richtung»

Embolo: «Der nächste Schritt in die richtige Richtung»

19.11.2025

Vargas: «Heute werden wir sicher noch ein bisschen feiern»

Vargas: «Heute werden wir sicher noch ein bisschen feiern»

19.11.2025

Akanji: «Wir können gegen alle mithalten»

Akanji: «Wir können gegen alle mithalten»

19.11.2025

Fussball-News

Auch Musk und Infantino dabei. Cristiano Ronaldo trifft Trump beim Dinner im Weissen Haus

Auch Musk und Infantino dabeiCristiano Ronaldo trifft Trump beim Dinner im Weissen Haus

Erstes Nati-Aufgebot. Navarro gibt Entwarnung bei Lia Wälti: «Ich denke, sie wird zu uns stossen»

Erstes Nati-AufgebotNavarro gibt Entwarnung bei Lia Wälti: «Ich denke, sie wird zu uns stossen»

Irrer Krimi gegen Dänemark. Fallrückzieher und Tor von der Mittellinie: Schottland fährt nach 28 Jahren wieder an eine WM

Irrer Krimi gegen DänemarkFallrückzieher und Tor von der Mittellinie: Schottland fährt nach 28 Jahren wieder an eine WM

WM-Qualifikation. Curaçao, Panama und Haiti für WM qualifiziert

WM-QualifikationCuraçao, Panama und Haiti für WM qualifiziert

«Ein Privileg, Murat als Trainer zu haben». Xhaka freut sich über Yakins Vertragsverlängerung

«Ein Privileg, Murat als Trainer zu haben»Xhaka freut sich über Yakins Vertragsverlängerung