Albian Hajdari (Nummer 3) nach seinem Debüt für die A-Nati gegen Luxemburg. KEYSTONE

Mit Granit Xhaka spielt bereits ein Nati-Star bei Bayer Leverkusen. Nun angelt das deutsche Top-Team gemäss «Sky» nach dem nächsten SFV-Spieler.

So soll der deutsche Meister an einer Verpflichtung von Lugano-Verteidiger Albian Hajdari arbeiten, meldet «Sky».

Der 21-Jährige hat kürzlich in der A-Nati sein Debüt gegeben und gilt als Versprechen für die Zukunft. Im Sommer droht Bayer mit Piero Hincapié und Jonathan Tah zwei Leistungsträger in der Defensive zu verlieren.

Im Sommer 2023 wechselte Granit Xhaka nach sieben Jahren bei Arsenal zurück in die Bundesliga. Bayer Leverkusen zahlte für den Captain der Schweizer Nationalmannschaft kolportierte 25 Millionen Euro Ablösesumme. Das Geld war bestens angelegt. Xhaka übernahm bei der Werkself sofort eine Leaderrolle und ist auf dem Feld seither der verlängerte Arm von Trainer Xabi Alonso.

Bei den Rheinländern standen in der Vergangenheit mit Pirmin Schwegler, Eren Derdiyok, Admir Mehmedi, Pascal Zuberbühler, Tranquillo Barnetta und Josip Drmic schon sechs Schweizer Nationalspieler unter Vertrag. Bald könnte der nächste Nati-Spieler bei Bayer spielen.

Erste Gespräche offenbar schon stattgefunden

Gemäss «Sky» befindet sich Albian Hajdari auf der Einkaufsliste des deutschen Meisters, der aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga liegt. Mit dem Lugano-Verteidiger sollen bereits Gespräche stattgefunden haben, heisst es im Bericht.

Der 21-Jährige durchlief sämtliche Nachwuchs-Nationalmannschaften bis zur Stufe U21 und stand kürzlich gegen Luxemburg zum ersten Mal für die A-Nati auf dem Platz. Der frischgebackene Internationale wechselte im Sommer 2022 auf Leihbasis von Juventus Turin ins Tessin, ehe Lugano ihn ein Jahr später definitiv übernahm. Bald eroberte sich der gebürtige Basler einen Stammplatz.

Der 1,89 grosse Hajdari überzeugt vor allem mit seiner Zweikampfstärke. In Leverkusen könnte er im Sommer Piero Hincapié ersetzen, an dem viele Top-Klubs Interesse zeigen. Zudem wird auch Captain und Abwehrboss Jonathan Tah den Klub ablösefrei verlassen. Für Hajdari müsste Bayer aber schon etwas Geld in die Hand nehmen. Der Innenverteidiger besitzt in Lugano einen Vertrag bis 2028, sein Marktwert wird von Transfermarkt auf neun Millionen Franken taxiert.