Vernichtende Kritik Angezählter Schweden-Trainer kassiert Prügel ohne Ende

Patrick Lämmle

14.10.2025

Ob Jon Dahl Tomasson im November noch Schweden-Trainer ist?
Ob Jon Dahl Tomasson im November noch Schweden-Trainer ist?
Keystone

Schwedens Nationaltrainer Jon Dahl Tomasson wird nach den Heimpleiten gegen die Schweiz und den Kosovo mit Kritik überflutet. Seine Entlassung scheint von aussen betrachtet fast schon alternativlos.

Patrick Lämmle

14.10.2025, 10:47

14.10.2025, 10:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Schweden hat aus den ersten vier WM-Quali-Spielen nur einen Punkt geholt und ist Tabellenletzter.
  • Für viele ist klar: Trainer Jon Dahl Tomasson muss entlassen werden.
  • Theoretisch könnte sich Schweden aber auch als Tabellenletzter noch für die WM qualifizieren.
Mehr anzeigen

«Das ist eine totale Schande, vielleicht das Schlimmste, was der schwedische Fussball je erlebt hat», schreibt die Zeitung «Aftonbladet» nach der 0:1-Niederlage gegen den Kosovo. Journalist Simon Bank fordert in einem Kommentar die sofortige Entlassung von Jon Dahl Tomasson: «JDT kann dieses Team unmöglich auch nur einen Tag länger führen.»

Mit dieser Meinung steht er keineswegs alleine da. «Das Schlimmste, was ich in 40 Jahren gesehen habe», urteilt Journalist Erik Niva nach der Pleite gegen den Kosovo in einem WM-Quali-Podcast. Experte Pontus Wernbloom pflichtet bei, für ihn ist JDT ebenfalls nicht mehr tragbar.

Bei «Expressen» wird Tomasson ebenfalls ins Fadenkreuz genommen. Nach den Niederlagen gegen die Schweiz und Kosovo habe Tomasson gesprochen, als hätte er ein anderes Spiel gesehen. «Während die Zuschauer eine blutleere Vorstellung ertrugen, versuchte der Däne, das Geschehen schönzureden – mit der Energie eines LinkedIn-Coaches, der selbst eine Katastrophe als wertvolle Erfahrung verkauft.»

TV-Experten sind fassungslos

«Was machen wir da?», fragte ein entsetzter Fredrik Ljungberg schon in der Halbzeit. Der Ex-Nationalspieler und heutige TV-Experte konnte seinen Augen kaum trauen. Jonas Olsson ergänzte bei Viaplay: «Es ist so offensichtlich, dass das Team komplett kaputt ist in Bezug auf Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl.»

RTL-Experte Lothar Matthäus nennt die Offensive «unterirdisch» und meint: «Schweden stolpert, findet einfach nicht zu seiner Form und hat keine Ruhe. Es wird nur über den Trainer diskutiert. Ich gehe auch davon aus, dass das heute sein letztes Spiel war.»

Elanga-Frust im Spielertunnel und wütende Fans

Anthony Elanga, der im Sommer für 61,4 Millionen Euro von Nottingham zu Newcastle wechselte, sass gegen die Schweiz 90 Minuten auf der Bank – gegen den Kosovo wurde er direkt nach dem Pausentee eingewechselt. Aber auch mit ihm kommt das Team nicht ins Rollen. Laut «Radiosporten» habe er nach der Partie im Spielertunnel geflucht: «Dieses verdammte System muss weg.» Man kann diese Worte durchaus als Kritik am Trainer interpretieren.

Den Kredit der Fans hat Tomasson schon lange verspielt. Von den Rängen gab es im Ullevi-Stadion von Göteborg erneut Pfiffe, einige Fans forderten zudem den Rauswurf des Trainers. Teils auch weit unter der Gürtellinie. «JDT raus, dänischer Bastard», war auf einem geschmacklosen Transparent zu lesen.

Einzig der Trainer selbst denkt nicht daran, das Handtuch zu werfen – und dies trotz der katastrophalen Ausbeute von einem Punkt aus vier Quali-Spielen. Theoretisch könnte sich Schweden auch als Gruppenletzter noch für die WM qualifizieren, da es seine Gruppe in der Nations League gewonnen hatte. Dies könnte eine Teilnahme für die Playoffs garantieren – vorausgesetzt, sechs andere Nations-League-Sieger qualifizieren sich auf anderem Wege.

Das nächste WM-Quali-Spiel bestreitet Schweden am 15. November auswärts in der Schweiz. Ob Jon Dahl Tomasson dannzumal noch an der Seitenlinie steht, ist mehr als fraglich.

Diese Fans fodern mit unschönen Worten die Entlassung des Trainers.
Diese Fans fodern mit unschönen Worten die Entlassung des Trainers.
IMAGO/Bildbyran

Yakin: «Wir hatten Mühe in der Offensive, aber wir können zufrieden sein»

Yakin: «Wir hatten Mühe in der Offensive, aber wir können zufrieden sein»

Yakin: «Es ist bemerkenswert, was Kosovo leistet»

Yakin: «Es ist bemerkenswert, was Kosovo leistet»

«Den Schweizer Stürmern hat der Mut gefehlt»

«Den Schweizer Stürmern hat der Mut gefehlt»

Bajrami über Debüt: «Mega glücklich, mega stolz»

Bajrami über Debüt: «Mega glücklich, mega stolz»

Xhaka: «Wir können den Sack zuhause vor unseren Fans zumachen»

Xhaka: «Wir können den Sack zuhause vor unseren Fans zumachen»

