Mit viel Leidenschaft: Antonio Conte soll nach einer desaströsen Saison den Erfolg zurück nach Neapel bringen Keystone

Antonio Conte heisst der neue Trainer von Napoli. Der 54-jährige Italiener unterschreibt beim Meister von 2023 einen Dreijahresvertrag.

Conte ist bereits der fünfte Trainer von Napoli in den letzten zwölf Monaten. Mit dem charismatischen Coach soll am Vesuv der Erfolg zurückkehren. In der abgelaufenen Saison verpassten die Süditaliener mit Platz 10 erst zum zweiten Mal in den letzten 15 Jahren die Europacup-Plätze.

Conte trainierte unter anderem Juventus Turin, die italienische Nationalmannschaft, Chelsea und Inter Mailand. Zuletzt stand er bei Tottenham unter Vertrag. In London wurde er im März 2023 freigestellt.

