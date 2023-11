«Ardon hat das Aufgebot für die U21-Nati nicht verweigert, er hatte seine Gründe»

Ardon Jashari während der U21-EM im Sommer 2023. KEYSTONE

Agron Krasniqi, der Berater von Ardon Jashari, wehrt sich gegen die Vorwürfe, dass sein Schützling das U21-Aufgebot verweigert habe. Jashari hätte seine Gründe gehabt, diese werden aber noch nicht kommuniziert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ardon Jahsari steht für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele der U21-Nati nicht zur Verfügung.

Sein Berater Agron Krasniqi wehrt sich nun gegen die Vorwürfe, dass Jashari das Aufgebot für die U21 verweigert habe.

Krasniqi erklärt, dass Jashari seinen Verzicht begründet habe. Was der tatsächliche Grund denn sei, will Krasniqi aber nicht verraten. Mehr anzeigen

Der Fall Jashari bleibt Thema Nummer 1 beim Schweizer Fussballverband SFV. Dabei ist der Luzern-Captain gar nicht für die A-Nationalmannschaft aufgeboten, sondern «nur» für die U21. Diese Selektion lehnte der 21-Jährige aber ab. Jetzt meldet sich Jashari-Berater Agron Krasniqi und stellt bei der «Aargauer Zeitung» klar: «Sollte der Schweizerische Fussballverband darlegen können, dass Ardon das Aufgebot für die U21-Nati verweigert hat, dann sind wir bereit, über Sanktionen zu reden», so Krasniqi.

Sanktionen wurden unter anderem von Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz gefordert, der befand, dass man Jashari für eine Zeit lang von der Nati ausschliessen müsse. «Kubi» wiederum wurde von SRF-Experte Kay Voser für seine Forderung harsch kritisiert. Krasniqi übt ebenfalls Kritik, ihm missfällt, «wie eine Boulevardzeitung berichtet, dass Ardon Jashari das Aufgebot der U21-Nati verweigern würde.»

Jashari habe Verzicht begründet

Von Ardon Jashari hingegen hörte man bisher kein offizielles Statement. Auch beim Schweizer Fussballverband wusste man nicht genau, weshalb es zur Absage von Jashari kam. Nati-Direktor Pierluigi Tami kündigte aber Gespräche an: «Wir möchten uns nach diesem Zusammenzug Zeit nehmen, um mit Jashari und seiner Entourage über die Gründe zu reden, weshalb er nicht zur Verfügung steht. Ich will verstehen, was dahinter steckt.»

Pierluigi Tami: «Ich möchte nach dem Zusammenzug mit Jashari sprechen» Nati-Direktor Pierluigi Tami spricht über die U21-Absage von Ardon Jashari. 14.11.2023

Nati-Medienchef Adrian Arnold erklärt, wie die Spieler informiert worden seien: Jashari und die anderen Spieler, die noch für die U21 berechtigt sind, seien informiert worden, dass sie damit rechnen müssen, während der Nati-Pause bei der U21 zu spielen. Offen sei bloss noch gewesen, ob sich Spieler des A-Teams in europäischen Wettbewerben unter der Woche verletzen. Arnold sagt, dass Jashari schon damals klarmachte, dass er für die U21-Nati nicht zur Verfügung stehe. Das bestätigt auch Jashari-Berater Krasniqi, jedoch habe Jashari seinen Verzicht begründet. Was denn der Grund für die Absage sei, will Krasniqi aber nicht verraten. Er verweist auf die anstehenden Gespräche mit Nati-Direktor Pierluigi Tami nach der Länderspielpause.