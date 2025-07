Ardon Jashari sorgt wieder mal für Schlagzeilen. Imago

Kein Supercup, kein Mannschaftsfoto, keine Lust: Ardon Jashari macht in Brügge klar, dass er zur AC Milan wechseln will. Der Verein stellt sich quer – noch. Löst am Ende ausgerechnet ein Ex-FCL-Spieler den Knoten?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ardon Jashari fehlte beim belgischen Supercup und verweigerte ein Teamfoto, um seinen Wechsel zur AC Milan zu forcieren.

Club Brügge fordert 40 Millionen Euro für den Nati-Spieler, doch Milan wollte den Preis offenbar bis jetzt nicht zahlen.

Als möglicher Ersatz steht Aleksandar Stanković kurz vor einem Wechsel zu Brügge, was Jasharis Abgang erleichtern könnte. Mehr anzeigen

Am Sonntagabend duellierten sich im belgischen Supercup Union Saint-Gilloise und Club Brügge. Nicht im Kader von Brügge – die mit 2:1 den Sieg davontrugen – stand dabei Ardon Jashari.

Der 22-jährige Schweizer soll sich mit der AC Milan längst einig sein, doch sein (Noch-)Arbeitgeber stellt sich aktuell noch quer. 40 Millionen Euro verlangen die Belgier für das Mittelfeld-Juwel. Die beiden Klubs beharren derzeit offenbar auf ihren Positionen.

Erinnerungen an Posse in Luzern

Nun macht Jashari Druck. Er fehlte nicht nur beim Supercup-Finale, sondern weigerte sich in den letzten Tagen sogar, ein Mannschaftsfoto zu machen, wie «gazetaexpress» berichtet. Die Aktion erinnert an die Geschichte in Luzern.

Kein Ardon Jashari beim letzten Foto-Termin. IMAGO/Belga

Der damalige FCL-Star forderte öffentlich einen Wechsel zu Liga-Konkurrent Basel. Die Verantwortlichen in der Innerschweiz gaben aber nicht nach, Jashari verlor zwar zwischenzeitlich das Captain-Amt. Später wurde Jashari aber rehabilitiert und durfte wieder eine wichtige Rolle übernehmen, ehe er dann in die Jupiler League wechseln durfte.

Brügge-Trainer Nicky Hayen meint zur Personalie Jashari, es sei klar, was der Verein von diesem Verkauf erwarte. «Wir müssen Ruhe bewahren. Wir können nicht vorhersagen, was in den nächsten Tagen passieren wird, zumal Milan nicht der einzige interessierte Verein ist.»

Die Premier-League-Klubs West Ham und Nottingham Forest sollen ebenfalls Interesse am Schweizer zeigen. Transfer-Guru Fabrizio Romano hält aber fest, dass das Jashari-Lager nur die AC Milan will.

«Im Fussball können die Dinge sehr schnell kompliziert werden. Dies ist eine komplexe Situation, aber ich vertraue darauf, dass der Verein sie gut meistert. Mal sehen, wie es ausgeht,» so Hayen laut Bericht. «Ich hoffe, dass bald eine Einigung erzielt wird – egal wie die Entscheidung ausfällt.»

Er selbst würde nicht so reagieren, betont er an der Pressekonferenz: «Man hat einen Vertrag und versucht, ihn bis zum letzten Tag einzuhalten.»

Captain Vanaken zur Situation mit Jashari

Etwas mehr Verständnis zeigt Captain Hans Vanaken: «Ardon verhandelt mit Milan und hat im Moment keine Lust, für uns zu spielen. Wenn Milan das Beste für seine Karriere ist, akzeptieren wir das – aber nur zum richtigen Preis», meint der Routinier und ergänzt: «In seinem Alter hätte ich vielleicht dasselbe getan. Aber es gibt keine Ausstiegsklausel, also hängt jetzt alles von Milan ab. Wenn sie 40 Millionen Euro zahlen, wird Jashari kommen. Andernfalls ...»

«Diejenigen, die an seiner Stelle gespielt haben, haben gezeigt, dass sie dieses Trikot verdienen. Wenn er nicht mehr für Brügge spielen will, werden wir weitermachen. Das Leben geht weiter», erläutert Vanaken gemäss «gazetaexpress» und betont: «Falls er in die Gruppe zurückkehrt, werden wir ihn wie einen Spieler von Club Brügge behandeln. Er ist immer noch eine Bereicherung für das Team.»

Hilft der serbische Jungstar Aleksandar Stanković indirekt Ardon Jashari? Imago

Womöglich rettet indirekt ein ehemaliger Luzern-Spieler Jashari aus der verzwickten Lage. Wie Romano berichtet, soll sich Club Brügge grundsätzlich mit Aleksandar Stanković auf einen Transfer geeinigt haben, nur noch Details seien offen. Der Serbe gehört Inter, wurde in der letzten Spielzeit aber zum FCL ausgeliehen. Die Nerazzurri sollen für den zentralen Mittelfeldspieler eine Rückkaufoption und eine Beteiligung für einen allfälligen Weiterverkauf verankert haben.

Mit der Verpflichtung von Stankovic hätte Brügge natürlich Ersatz für Jashari. Wie es nun weitergeht mit dem vierfachen Internationalen in der belgischen Hauptstadt, wird man sehen. Die AC Milan befindet sich seit diesem Wochenende auf einer Asien- und Australientour. Nicht unwahrscheinlich, dass der Nati-Spieler bald nachreisen wird.

