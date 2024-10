Gelingt beim Comeback in der Nationalmannschaft auch aufgrund des schlechten Terrains wenig: Weltmeister Lionel Messi. Keystone

Beim Comeback von Superstar Lionel Messi kommt Argentinien in der WM-Qualifikation nicht über ein Unentschieden in Venezuela hinaus. Brasilien feiert einen Last-Minute-Sieg in Chile.

SDA

«Es war ein hässliches Spiel», sagt Lionel Messi über sein Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause. Die Spielbedingungen seien schwierig gewesen.

Brasilien gewinnt gegen Chile mit 2:1. Luiz Henrique schiesst die Seleçao in der 89. Minute zum Sieg. Mehr anzeigen

Bei der Rückkehr von Captain Messi nach zweimonatiger Verletzungspause brachte Benfica Lissabons Nicolas Otamendi den Weltmeister Argentinien in der 13. Minute in Führung. Salomon Rondon gelang Mitte der zweiten Halbzeit per Kopf der Ausgleich für die Gastgeber.

«Es war ein hässliches Spiel», sagte Messi nach der Partie. Sein Team hätte nicht einmal zwei Pässe hintereinander spielen können. Nach starken Regenfällen war die Partie mit Verspätung angepfiffen worden, weil zunächst das Wasser vom Spielfeld entfernt werden musste. «Es ist schwierig, unter diesen Bedingungen zu spielen», so Messi.

Für Argentinien scheint die erfolgreiche WM-Qualifikation trotz des Punktverlustes nur noch Formsache. Der Titelverteidiger führt die Tabelle in der Südamerika-Qualifikation nach neun Runden weiter an.

Brasilien holt späten Sieg

Deutlich mehr Schwierigkeiten als Argentinien bekundet Brasilien. Mit einem späten 2:1-Sieg in Chile kletterte die Seleçao aber immerhin auf Platz 4. Luiz Henrique wurde in der 89. Minute zum Matchwinner, nachdem sein Klub-Kollege von Botafogo, Igor Jesus, den frühen Führungstreffer der Chilenen durch Eduardo Vargas (2.) in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ausgeglichen hatte. Brasilien hat sechs Punkte Rückstand auf Argentinien und zwei Zähler Vorsprung auf Venezuela im 7. Rang.

Die ersten sechs von zehn Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko, der Siebtplatzierte muss in die Playoffs.

