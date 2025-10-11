Der Torschütze Giovani Lo Celso (rechts) gewinnt das Kopfball-Duell Keystone

Argentinien gewinnt in Miami in den USA ein Testspiel gegen Venezuela 1:0. Den Siegtreffer für den Weltmeister schiesst Giovani Lo Celso, Lionel Messi sitzt auf der Tribüne.

Keystone-SDA SDA

Argentinien wird während der Nationalmannschaftspause ein weiteres Testspiel bestreiten, und zwar am kommenden Dienstag gegen Puerto Rico, ebenfalls in Florida, in Fort Lauderdale. Das Spiel war für Montag in Chicago angesetzt worden, wurde aber aus Sicherheitsgründen verlegt und verschoben, da die Regierung in der Metropole von Illinois die Nationalgarde einsetzen will.