Reaktionen auf X
«Messi bewegt sich wie ein CEO» ++ «Dieser Typ ist kein Mensch»
Lionel Messi führte Argentinien gegen Österreich zum Sieg.
KEYSTONE
Lionel Messi braucht ein paar Anläufe für die neue WM-Bestmarke – auch ein verschossener Elfer ist dabei. Doch dann trumpft der Superstar gegen Österreich auf. Auf X zollen die Fussball-Fans dem Argentinier Respekt.
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All diese Rekorde wurden heute von Messi gebrochen:
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«Argentinien ist eigentlich das Experiment: Was, wenn wir Atlético Madrid Lionel Messi gegeben hätten»
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«Lionel Messi ist 2016 aus dem Nationalteam zurückgetreten, nachdem er drei Finals in Folge verloren hatte. Eine nationale Kampagne führte zu seiner Rückkehr 2018. Und jetzt hat er einen Weltmeistertitel, zwei Copa-America-Titel und ist der beste WM-Torschütze aller Zeiten. Was für eine Geschichte»
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«Es gab seit Pelé niemanden wie ihn. Er ist vielleicht einfach der Beste, den es je gab»
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«24 Prozent der WM-Tore, die von 35-jährigen oder älteren Spielern je erzielt wurden, gehören Messi»
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«Die echte Debatte: Messi vs. Messi»
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«Messi nimmt sich bei dieser Weltmeisterschaft alle Freiheiten heraus. 5 Tore in 2 Spielen. Jetzt der erfolgreichste WM-Torschütze aller Zeiten – einfach unglaublich!»
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«Über die ganze Partie ist Messi nur 8 Kilometer gelaufen und hat zwei Tore erzielt. Er ist an einem Punkt in seiner Karriere, wo er sich bewegt wie ein CEO eines Unternehmens. Minimaler Aufwand für maximalen Ertrag»
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«Es war nur eine Frage der Zeit. WM-Tor Nummer 17 für den unglaublichen Lionel Messi»
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«Es ist wieder die Messi-gegen-Mbappé-Show. Und es scheint, als hätte Messi Ronaldo endgültig hinter sich gelassen»
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