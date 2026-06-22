Reaktionen auf X «Messi bewegt sich wie ein CEO» ++ «Dieser Typ ist kein Mensch»

Lionel Messi braucht ein paar Anläufe für die neue WM-Bestmarke – auch ein verschossener Elfer ist dabei. Doch dann trumpft der Superstar gegen Österreich auf. Auf X zollen die Fussball-Fans dem Argentinier Respekt.