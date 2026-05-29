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Entwarnung beim Superstar Messi steht trotz leichter Verletzung im WM-Kader

SDA

29.5.2026 - 07:02

Die Fans dürfen sich auf Lionel Messi freuen
Die Fans dürfen sich auf Lionel Messi freuen
Keystone

Der aktuell leicht angeschlagene Lionel Messi führt wie erwartet den Titelverteidiger Argentinien als Captain bei der WM in Nordamerika an.

,

Keystone-SDA, Moritz Meister

29.05.2026, 07:02

29.05.2026, 14:23

Der bald 39-Jährige hatte seine sechste WM-Teilnahme lange offen gelassen. Messi musste im letzten Spiel seines Klubs Inter Miami vor der WM gegen Philadelphia verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der achtmalige Weltfussballer griff sich im Anschluss an einen Freistoss an den hinteren Oberschenkel – dann war Schluss, eine Viertelstunde vor dem Ende. Zunächst wurde befürchtet, dass er sich einen Muskelfaserriss zugezogen haben könnte, welcher seine Teilnahme an der WM gefährden dürfte.

WM für Messi nicht in Gefahr

Doch nun gab Nationaltrainer Lionel Scaloni das Kader Argentiniens bekannt – mit Messi. Die Verletzung des Superstars scheint weniger schlimm als bisher erwartet zu sein, eine Teilnahme an seiner vermutlich letzten Weltmeisterschaft stehe damit nicht in Gefahr.

Vom Weltmeister-Team 2022 ist neben Messi unter anderem der Torhüter Emiliano Martinez dabei, der sich im Europa-League-Final von Aston Villa gegen den SC Freiburg beim Aufwärmen einen Finger gebrochen hatte. Medien in Argentinien gehen davon aus, dass er bei den Testspielen gegen Honduras und Island nicht zum Einsatz kommen wird. Bei Messi wird wegen einer Überlastung mit einer Pause von rund zehn Tagen gerechnet. Sein linker Oberschenkel hatte leichte Probleme bereitet.

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