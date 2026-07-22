Argentinien verliert den WM-Final gegen Spanien. Wie so oft nach Niederlagen wird nach den Gründen – und nicht selten einem Sündenbock – gesucht. Und so ergiesst sich nun ein Shitstorm über Giuliano Simeone.

Shitstorm nach Final Argentinier suchen Schuldigen – und finden ihn in den eigenen Reihen

Darum geht’s Argentinien hat den WM-Final gegen Spanien 0:1 n.V. verloren.

Giuliano Simeone verliert vor dem Gegentor den Torschützen aus den Augen.

In den sozialen Medien hagelt es deshalb Kritik. Zusammenfassung erstellt mit

Wer ist schuld an der Final-Niederlage? Man könnte viele Gründe finden, weshalb Argentinien verloren hat. Zum Beispiel könnte man zum Schluss kommen, dass Spanien einfach mindestens eine Klasse besser war. Doch hält so eine Schlussfolgerung die stolze argentinische Seele aus? Oder muss nicht doch ein Sündenbock her?

Letzteres scheint für viele alternativlos. Und so haben sie einen Schuldigen ausgemacht: Giuliano Simeone ist schuld an der Niederlage. In der Folge entlädt sich über dem Sohn von Trainer-Legende Diego Simeone ein Shitstorm.

Was hat der 23-Jährige verbrochen? Unmittelbar vor dem Gegentor verliert Simeone seinen Gegenspieler aus den Augen, weil er sich die Stulpen hochzieht. Ferran Torres steht danach komplett blank, wird angespielt und erzielt das einzige Tor der Partie. In der Tat bekleckert sich Simeone in dieser Aktion nicht mit Ruhm.

Videos der Szene verbreiten sich in den sozialen Netzwerken und lösen einen Flächenbrand aus. Nicht selten schwingt eine grosse Portion Hass mit, unzitierbar.

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Auch Teamkollege Nahuel Molina kriegt einiges ab, weil er in den Augen der Kritiker Vorbereiter Nico Williams nicht eng genug bewacht haben soll. Lustigerweise gibt es auch die Sichtweise, dass Williams den Ball nur erreicht habe, weil er von Molina geschubst worden sei.

Dass sich vor dem Fünfmeterraum gleich drei Argentinier um ein und denselben Spanier kümmern, das wird dagegen seltener thematisiert. Man könnte aber auch noch weitere Schuldige ausmachen. Warum wurde die Flanke auf Wiliams nicht verhindert? Und warum steht Torhüter Martinez neben dem Kasten, als Williams den Ball mit dem Kopf in den Rückraum passt?

Unmittelbar vor dem Gegentor stimmt die Zuordnung bei den Argentiniern überhaupt nicht. .

Nicht nur auf das Gegentor bezogen, könnte man natürlich auch gegen Messi schiessen, der überhaupt nicht auf Touren kam. Das Problem dabei: Wer Messi kritisiert, der wird wohl selbst zur Zielscheibe von Hass. Dass Trainer Lionel Scaloni eine so ultradefensive Marschrichtung vorgab und Tormaschine Lautaro Martinez über die volle Distanz auf der Bank versauern liess, muss man auch nicht verstehen. Jener Lautaro, der Argentinien ein paar Tage zuvor in den Final köpfte.

Viele scheinen sich aber dafür entschieden zu haben, dass Simeone der Hauptschuldige ist.