Edinson Cavani weiss, bei wem er sich zu bedanken hat. Imago

Die Boca Juniors aus Buenos Aires treffen im Final der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant zur Champions League, auf Fluminense aus Rio de Janeiro.

Einen Tag nach den Brasilianern folgte der Traditionsklub aus Argentinien nach. Er setzte sich im Halbfinal-Rückspiel gegen Palmeiras im Penaltyschiessen 4:2 durch und verhinderte so den vierten rein brasilianischen Final in Folge. Die reguläre Spielzeit hatte nach einem 0:0 im Hinspiel 1:1 geendet. Der Altstar Edinson Cavani hatte die Boca Juniors in Führung geschossen, vom Penaltypunkt versagten dem Uruguayer aber die Nerven – ohne negative Folgen für seine Mannschaft.

Am 4. November könnte das ehemalige Team von Diego Maradona mit einem siebten Titel – dem ersten seit 2007 – zum Rekordsieger und Stadtrivalen Independiente aufschliessen. Fluminense strebt im heimischen Maracana in seinem zweiten Final den ersten Triumph an.

Held im Spiel, Versager im Penaltyschiessen und am Ende doch glücklich: Edinson Cavani zieht mit den Boca Juniors in den Final der Copa Libertadores ein Keystone

sda