WM-Qualifikation Arnautovic macht sich zum Topskorer, Kroatien spielt Unentschieden

SDA

9.10.2025 - 23:12

Marko Arnautovic trifft beim 10:0-Sieg von Österreich vier Mal
Marko Arnautovic trifft beim 10:0-Sieg von Österreich vier Mal
Keystone

In der WM-Qualifikation gelingt es am Donnerstagabend keinem Team, sich in seiner Gruppe richtig abzusetzen. Österreich und die Niederlande wissen dennoch zu überzeugen.

Keystone-SDA

09.10.2025, 23:12

Marko Arnautovic heisst der Mann des Abends in Österreich. Der 36-Jährige traf im WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino vier Mal und feierte mit Österreich einen 10:0-Kantersieg. Und er selbst schrieb dabei Geschichte. In der 84. Minute traf er zu seinem 44. Länderspieltor und egalisierte dabei den Rekord von Toni Polster. Wenige Sekunden später setzte er dann den Schlusspunkt der Partie, traf zum 10:0, und machte sich zum alleinigen Topskorer Österreichs.

Bosnien-Herzegowina verspielte in derselben Gruppe in der Nachspielzeit einen Sieg gegen Zypern, weswegen Österreich die Tabelle nun mit zwei Punkten mehr anführt.

Weniger treffsicher als Österreich war Kroatien. Im Spitzenkampf gegen Tschechien hätte sich die Mannschaft in ihrer Gruppe absetzen können, doch weil es bei einem 0:0 bleibt, liegt Kroatien lediglich aufgrund des besseren Torverhältnisses – bei allerdings einem Spiel weniger als Tschechien – auf dem ersten Rang.

Etwas absetzen konnte sich dafür die Niederlande. Das Team von Trainer Ronald Koeman gewann auswärts in Malta mit 4:0. Dank des klaren Siegs führen die Niederländer ihre Gruppe nun mit 13 Punkten an, dahinter liegt Polen mit 10 Zählern.

Telegramme und Tabellen:

Gruppe C

Schottland – Griechenland 3:1(0:0)

Glasgow. – SR Eskas (NOR). – Tore: 62. Tsimikas 0:1. 64. Christie 1:1. 80. Ferguson 2:1. 92. Dykes 3:1.

Belarus – Dänemark 0:6 (0:4)

Zalaegerszeg (HUN). – SR Glova (SVK). – Tore: 14. Jensen 0:1. 19. Nicolaisen 0:2. 44. Höjlund 0:3 45. Dorgu 0:4. 68. Dreyer 0:5. 78. Dreyer 0:6.

Rangliste: 1. Dänemark 3/7 (9:0). 2. Schottland 3/7 (5:1). 3. Griechenland 3/3 (6:7). 4. Belarus 3/0 (1:13).

Gruppe G

Finnland – Litauen 2:1 (0:1)

Helsinki. – SR Frappart (FRA). – Tore: 25. Sirvys 0:1. 48. Källman 1:1. 56. Markhiev 2:1.

Malta – Niederlande 0:4 (0:1)

Ta' Qali. – SR Strukan (CRO). – Tore: 12. Gakpo (Penalty) 0:1. 48. Gakpo (Penalty) 0:2. 58. Reijnders 0:3. 92. Depay 0:4.

Rangliste: 1. Niederlande 5/13 (18:3). 2. Polen 5/10 (8:4). 3. Finnland 6/10 (8:9). 4. Litauen 6/3 (6:9). 5. Malta 6/2 (1:16).

Gruppe H

Zypern – Bosnien-Herzegowina 2:2 (1:2)

Larnaca. – SR Visser (BEL). – Tore: 10. Katic 0:1. 35. Michail (Eigentor) 0:2. 45. Laifis 1:2. 95. Pittas (Penalty) 2:2. – Bemerkungen: Zypern ohne Mall (Sevette/Ersatz), Bosnien-Herzegowina mit Gigovic (YB/bis 65.) und Barisic (Basel/ab 90.).

Österreich – San Marino 10:0 (6:0)

Wien. – SR Frid (ISR). – Tore: 7. Schmid 1:0. 8. Arnautovic 2:0. 24. Gregoritsch 3:0. 30. Posch 4:0. 42.Posch 5:0. 45. Laimer 6:0. 48. Arnautovic 7:0. 75. Wurmbrand 8:0. 84. Arautovic 9:0. 85. Arnautovic 10:0.

Rangliste: 1. Österreich 5/15 (19:2). 2. Bosnien-Herzegowina 6/13 (13:5). 3. Rumänien 5/7 (10:6). 4. Zypern 6/5 (7:9). 5. San Marino 6/0 (1:28).

Gruppe L

Tschechien – Kroatien 0:0

Prag. – SR Letexier (FRA).

Färöer – Montenegro 4:0 (2:0)

Torshavn. – SR Alberola (ESP). – Tore: 15. Sörensen 1:0. 35. Olsen 2:0. 54. Sörensen 3:0. 2. Frederiksberg 4:0.

Rangliste: 1. Kroatien 5/13 (17:1). 2. Tschechien 6/13 (11:6). 3. Färöer 6/9 (8:5). 4. Montenegro 6/6 (4:13). 5. Gibraltar 5/0 (2:17).

