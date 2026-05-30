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England Arne Slot nicht länger Trainer von Liverpool

SDA

30.5.2026 - 13:55

Arne Slot wird in der kommenden Saison nicht mehr als Coach von Liverpool tätig sein
Arne Slot wird in der kommenden Saison nicht mehr als Coach von Liverpool tätig sein
Keystone

Arne Slot ist nicht länger Cheftrainer von Liverpool. Wie der Klub am Samstag mitteilt, wird wenige Tage nach dem letzten Saisonspiel bereits ein Nachfolger für den Niederländer gesucht.

Keystone-SDA

30.05.2026, 13:55

Slot stiess im Sommer 2024 zu Liverpool und holte mit dem Klub in seiner ersten Saison den 20. Meistertitel des Vereins. In der Königsklasse erreichte er die Achtelfinals.

In dieser Saison konnte Liverpool unter Slot nicht an den Erfolg des vergangenen Jahres anknüpfen – der Verein beendete die Saison auf dem 5. Platz der Premier League mit 25 Punkten Rückstand auf Meister Arsenal.

«Es war ein schwieriger Entscheid für uns», werden Liverpools Eigentümer in der Mitteilung zitiert. Gleichzeitig sei man gemeinsam zum Schluss gekommen, dass Veränderungen notwendig seien, damit der Klub weiter vorankommt.

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