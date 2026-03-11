Kai Havertz (links) traf für Arsenal, Robert Andrich schoss das 1:0 für Leverkusen Keystone

Arsenal verhindert im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Leverkusen die Niederlage dank eines späten Treffers. Kai Havertz trifft mittels Penalty zum 1:1.

Keystone-SDA SDA

In der 89. Minute sicherte der ehemalige Leverkusener Havertz den Engländern das Remis. Ein ungestümes Einsteigen von Malik Tillman im eigenen Strafraum gegen Noni Madueke führte zum Elfmeter. Ein diskutabler Pfiff: Tillman verfehlte mit seinem Tackling zwar den Ball, berührte aber auch seinen Gegenspieler wohl nur ganz leicht.

Die Leverkusener, bei denen der Innenschweizer Goalie Jonas Omlin auf der Ersatzbank sass, trafen kurz nach der Pause durch Captain Robert Andrich nach einem Eckball und hatten danach den Sieger der Ligaphase bis zum Penalty gut unter Kontrolle. Für Arsenal war es der erste «Punktverlust» in der laufenden Champions League.

Das Rückspiel findet am Dienstag statt.