  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Champions League Arsenal sichert sich spät das Remis in Leverkusen

SDA

11.3.2026 - 20:53

Kai Havertz (links) traf für Arsenal, Robert Andrich schoss das 1:0 für Leverkusen
Kai Havertz (links) traf für Arsenal, Robert Andrich schoss das 1:0 für Leverkusen
Keystone

Arsenal verhindert im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Leverkusen die Niederlage dank eines späten Treffers. Kai Havertz trifft mittels Penalty zum 1:1.

Keystone-SDA

11.03.2026, 20:53

In der 89. Minute sicherte der ehemalige Leverkusener Havertz den Engländern das Remis. Ein ungestümes Einsteigen von Malik Tillman im eigenen Strafraum gegen Noni Madueke führte zum Elfmeter. Ein diskutabler Pfiff: Tillman verfehlte mit seinem Tackling zwar den Ball, berührte aber auch seinen Gegenspieler wohl nur ganz leicht.

Die Leverkusener, bei denen der Innenschweizer Goalie Jonas Omlin auf der Ersatzbank sass, trafen kurz nach der Pause durch Captain Robert Andrich nach einem Eckball und hatten danach den Sieger der Ligaphase bis zum Penalty gut unter Kontrolle. Für Arsenal war es der erste «Punktverlust» in der laufenden Champions League.

Das Rückspiel findet am Dienstag statt.

Meistgelesen

Berner Polizei fahndete seit dem Mittag erfolglos nach dem Täter
Iran droht mit Ölpreis von 200 Dollar pro Barrel +++ Trump: Gibt «praktisch nichts mehr» zum Angreifen
In Mexiko stranden zwei Weltuntergangsfische

Videos aus dem Ressort

Valverde lässt Donnarumma stehen und schiesst Real in Führung

Valverde lässt Donnarumma stehen und schiesst Real in Führung

11.03.2026

Barcola schiesst PSG gegen Chelsea in Führung

Barcola schiesst PSG gegen Chelsea in Führung

11.03.2026

Penalty-Szene Arsenal

Penalty-Szene Arsenal

260311_PENALTY-AMBI.mp4

11.03.2026

Valverde lässt Donnarumma stehen und schiesst Real in Führung

Valverde lässt Donnarumma stehen und schiesst Real in Führung

Barcola schiesst PSG gegen Chelsea in Führung

Barcola schiesst PSG gegen Chelsea in Führung

Penalty-Szene Arsenal

Penalty-Szene Arsenal

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Restaurantbesuch in Paris. Real-Star Mbappé und Schauspielerin Expósito heizen Liebesgerüchte an

Restaurantbesuch in ParisReal-Star Mbappé und Schauspielerin Expósito heizen Liebesgerüchte an

Argentinier steht vor 900. Tor. So viel verdient Lionel Messi bei Inter Miami

Argentinier steht vor 900. TorSo viel verdient Lionel Messi bei Inter Miami

96 Spiele sind genug. Kyle Walker tritt aus dem Nationalteam zurück

96 Spiele sind genugKyle Walker tritt aus dem Nationalteam zurück