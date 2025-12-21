  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

England Aston Villa setzt seinen Siegeszug fort

SDA

21.12.2025 - 19:56

Morgan Rogers traf gegen Manchester United doppelt
Morgan Rogers traf gegen Manchester United doppelt
Keystone

Aston Villa hat seinen besten Lauf seit 111 Jahren. Gegen Manchester United feiert der 1874 gegründete Verein aus Birmingham mit 2:1 den zehnten Sieg in Folge.

Keystone-SDA

21.12.2025, 19:56

Seit Anfang November und dem 0:2 in Liverpool hat die Mannschaft von Trainer Unai Emery nur gewonnen. Zu den Geschlagenen gehörten in dieser Phase in der Europa League auch die Young Boys und der FC Basel, der den Engländern vor zehn Tagen allerdings alles abverlangt hatte. Im Heimspiel vom Sonntag gegen Manchester United sicherte Morgan Rogers mit zwei Toren die drei Punkte.

In der Tabelle der Premier League liegt Aston Villa nach 17 Spielen drei Punkte hinter Leader Arsenal. Dabei war der Start in die Saison gründlich misslungen. In den ersten vier Runden hatte Emerys Truppe nur drei Punkte geholt.

Meistgelesen

Davon träumt «Landfrauenküche»-Königin Irène Meier
Deutscher stürzt von Sessellift 70 Meter in den Tod
Justizministerium löscht Dateien − das ist der Grund +++ Vorwürfe der Vertuschung

Videos aus dem Ressort

Lugano – YB 3:0

Lugano – YB 3:0

Super League | 19. Runde | Saison 25/26

21.12.2025

GC – St.Gallen 1:2

GC – St.Gallen 1:2

Super League | 19. Runde | Saison 25/26

21.12.2025

Villarreal – Barcelona 0:2

Villarreal – Barcelona 0:2

LALIGA | 16. Runde | Saison 25/26

21.12.2025

Lugano – YB 3:0

Lugano – YB 3:0

GC – St.Gallen 1:2

GC – St.Gallen 1:2

Villarreal – Barcelona 0:2

Villarreal – Barcelona 0:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Italien. Fiorentinas erster Saisonsieg in der Serie A

ItalienFiorentinas erster Saisonsieg in der Serie A

«Alles ist gemacht». Trainer-Legende Lucien Favre erklärt Rücktritt

«Alles ist gemacht»Trainer-Legende Lucien Favre erklärt Rücktritt

Am Sonntag geht's los. Diese 6 Super-League-Profis spielen am Afrika-Cup

Am Sonntag geht's losDiese 6 Super-League-Profis spielen am Afrika-Cup