Morgan Rogers traf gegen Manchester United doppelt Keystone

Aston Villa hat seinen besten Lauf seit 111 Jahren. Gegen Manchester United feiert der 1874 gegründete Verein aus Birmingham mit 2:1 den zehnten Sieg in Folge.

Seit Anfang November und dem 0:2 in Liverpool hat die Mannschaft von Trainer Unai Emery nur gewonnen. Zu den Geschlagenen gehörten in dieser Phase in der Europa League auch die Young Boys und der FC Basel, der den Engländern vor zehn Tagen allerdings alles abverlangt hatte. Im Heimspiel vom Sonntag gegen Manchester United sicherte Morgan Rogers mit zwei Toren die drei Punkte.

In der Tabelle der Premier League liegt Aston Villa nach 17 Spielen drei Punkte hinter Leader Arsenal. Dabei war der Start in die Saison gründlich misslungen. In den ersten vier Runden hatte Emerys Truppe nur drei Punkte geholt.