Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.
Deutschland
Dortmund
Gregor Kobel
Auch im 34. und letzten Ligaspiel der Saison hütet Kobel den BVB-Kasten – und hält ihn beim 2:0-Sieg bei Werder Bremen zum 15. Mal sauber. Gross gefordert wird der Nati-Goalie aber nicht.
Werder Bremen
Isaac Schmidt
Schmidt steht bei Bremen in der Starelf, muss kurz nach der Pause aber angeschlagen ausgewechselt werden.
Gladbach
Nico Elvedi
Nach seiner Gelbsperre kehrt Elvedi gegen Hoffenheim in die Startelf zurück. Nach einer schwierigen Saison für Gladbach gibt es mit einem 4:0-Sieg einen versöhnlichen Abschluss. Elvedi glänzt dabei mit zwei Assists.
Augsburg
Fabian Rieder
Bis zum letzten Spieltag hatte Augsburg seit März nicht mehr verloren und hätte mit einem Sieg bei Union Berlin sogar noch eine Chance aufs internationale Geschäft gehabt. Doch der FCA verliert klar und deutlich 0:4. Rieder spielt durch, doch bleibt blass.
Augsburg
Cédric Zesiger
Auch Zesiger steht 90 Minuten auf dem Platz. Wie seine Teamkollegen erwischt auch der Innenverteidiger keinen guten Tag, bei den Gegentoren trifft ihn aber keine direkte Schuld.
Freiburg
Johan Manzambi
Zum Saisonabschluss in der Bundesliga zündet Freiburg noch einmal ein Feuerwerk. Beim 4:1-Sieg gegen Leipzig gibt Manzambi mit einer butterweichen Flanke den Assist zum 2:0. Freiburg schliesst die Saison auf Rang 7 ab, der zur Conference-League-Quali berechtigt. Der SCF hat aber noch eine Chance, in die Champions League einzuziehen – mit einem Sieg am Mittwoch im Europa-League-Final gegen Aston Villa. blue Sport überträgt das Spiel live, Anpfiff ist um 21:00 Uhr.
Mi 20.05. 20:10 - 00:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR SC Freiburg - Aston Villa FC
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Event-Start in: 2T 2h 31min 36sek
Freiburg
Bruno Ifechukwu Ogbus
Ogbus wird zwar erst in 72. Minute eingewechselt, darf aber zufrieden sein mit seiner Rückrunde. In jedem Spiel kam der U21-Nati-Verteidiger zum Einsatz.
Freiburg
Rouven Tarnutzer
Der junge Schweizer steht nicht im Kader von Freiburg.
HSV
Miro Muheim
Nach seiner Verletzung am Sprunggelenk drohte Muheim lange auszufallen und die WM zu verpassen. Am Wochenende gibt's gute Neuigkeiten: Muheim wird beim 1:1 gegen Leverkusen in der 63. Minute eingewechselt.
Bayer Leverkusen
Jonas Omlin
Ohne einen einzigen Einsatz geht Omlins Leih-Abenteuer in Leverkusen zu Ende. Auch eine Zukunft bei Stammklub Gladbach ist unwahrscheinlich. Kommt's zur Rückkehr zum FC Basel? FCB-Boss David Degen sagte kürzlich bei blue Sport, dass Omlin «sicher ein Thema» sei.
1. FC Köln
Joël Schmied
Joël Schmied darf gegen Bayern München starten, wird zur Pause beim Stand von 1:3 aus Sicht der Kölner aber ausgewechselt. Schmied macht bei den Gegentoren eine unglückliche Figur: Beim ersten ist er zu weit weg von Torschütze Harry Kane, beim zweiten steht er in der Mauer, die sich beim Freistoss auflöst und beim dritten wird er getunnelt.
Heidenheim
Leonidas Stergiou
Bis zum letzten Spieltag konnte Heidenheim vom Klassenerhalt träumen, doch nach der 0:2-Pleite gegen Urs Fischers Mainz ist klar, dass der FCH die Saison als Letzter beendet. Stergiou steht nicht im Aufgebot, nun kehrt er zu Stammklub Stuttgart zurück.
Mainz 05
Silvan Widmer
Der Captain von Mainz spielt von Beginn an und wird nach 67 Minuten beim Stand von 2:0 ausgewechselt. Tore fallen danach keine mehr.
Frankfurt
Aurèle Amenda
2:2 endet das letzte Saisonspiel für Frankfurt gegen Stuttgart, die Eintracht beendet die Saison damit auf Rang 8. Amenda spielt durch, bei den Gegentoren trifft ihn keine Schuld.
Stuttgart
Luca Jaquez
Auf der Gegenseite wird Jaquez in der 73. Minute beim Stand von 2:1 für Stuttgart eingewechselt. Der Verteidiger soll mithelfen, die knappe Führung über die Zeit zu bringen – das gelingt nicht, weil Frankfurts Burkardt in der Nachspielzeit noch per Penalty ausgleicht.
England
Sunderland
Granit Xhaka
Die Partie gegen Everton beginnt für den Nati-Captain denkbar schlecht, als er einen Distanzschuss ins eigene Tor ablenkt. Danach dreht Sunderland aber auf und gewinnt noch 3:1. So hat der Aufsteiger sogar noch die Chance auf einen Europacup-Platz. Bedingung dafür ist ein Sieg im letzten Ligaspiel gegen Chelsea am Sonntag – und etwas Schützenhilfe.
Nottingham Forest
Dan Ndoye
Er fehlt beim 2:3 gegen Manchester United verletzt.
Newcastle
Fabian Schär
Schär fällt mit seiner Knöchelverletzung weiter aus. Möglich, dass der 34-Jährige nie mehr für Newcastle auflaufen wird. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.
Leeds United
Noah Okafor
Auch Okafor ist aktuell verletzt
Burnley
Zeki Amdouni
Das bereits fix abgestiegene Burnley misst sich am Montagabend mit Premier-League-Leader Arsenal. Amdouni dürfte weitere Spielminuten erhalten. Die kann er sehr gut brauchen, denn einem Medienbericht zufolge steht der Stürmer im WM-Aufgebot von Murat Yakin, das am Mittwoch offiziell wird.
Italien
Inter Mailand
Yann Sommer
Verhindert in der Anfangsphase der Partie mit einem tollen Reflex die Führung von Hellas Verona. Wird beim Stand von 1:0 für Inter kurz vor Schluss ausgewechselt. In der Nachspielzeit kassiert der italienische Meister noch den 1:1-Ausgleichstreffer.
Inter Mailand
Manuel Akanji
Akanji kommt beim Unentschieden von Inter gegen Hellas nicht zum Einsatz.
Parma
Sascha Britschgi
Der Rechtsverteidiger sitzt bei der 0:1-Niederlage von Parma gegen Como eine Gelbrot-Sperre ab.
Bologna
Remo Freuler
Kommt beim 1:0-Auswärtssieg Bolognas bei Atalanta Bergamo über 90 Minuten zum Einsatz.
Bologna
Simon Sohm
Sohm darf den Sieg von der Ersatzbank aus beobachten.
AC Milan
Zachary Athekame
Athekame erzielt mit einem wuchtigen Linksschuss seinen zweiten Saisontreffer. Sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 bringt die Mailänder bei Genoa endgültig auf die Siegerstrasse. Am Ende darf Milan einen wichtigen 2:1-Sieg im Kampf um die Champions League feiern.
AC Milan
Ardon Jashari
Jashari steht beim Sieg der Mailänder ebenfalls über 85 Minuten auf dem Feld.
Sassuolo
Ulisses Garcia
Der Aussenverteidiger bereitet den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 vor. Am Ende müssen sich Garcia und Sassuolo Lecce allerdings mit 2:3 geschlagen geben.
Genua
Benjamin Siegrist
Der Goalie fehlt weiterhin verletzt.
Pisa
Michel Aebischer
Pisa steht bereits als Absteiger fest und verliert zu Hause 0:3 gegen Napoli. Leihspieler Aebischer, der nach dieser Saison wohl zu Bologna zurückkehrt, steht über 90 Minuten auf dem Platz
Pisa
Daniel Denoon
Fehlt dem künftigen Serie-B-Team mit einer Sprunggelenksverletzung.
Pisa
Filip Stojilkovic
Der Stürmer steht in der Startelf, bleibt aber einmal mehr ohne Torerfolg. Nach 60 Minuten ist sein Arbeitstag zu Ende.
Spanien
Betis Sevilla
Ricardo Rodriguez
Der Linksverteidiger sitzt bei der 1:3-Niederlage beim FC Barcelona über 90 Minuten auf der Bank.
Valencia
Eray Cömert
Der Nati-Verteidiger erlebt beim wilden 4:3-Sieg von Valencia bei Real Sociedad eine wahre Achterbahnfahrt. In der ersten Halbzeit bereitet er die 2:1-Führung vor, ehe er dann nach 70 Minuten wegen einer Notbremse die Rote Karte sieht.
Valencia
Filip Ugrinic
Ugrinic steht bei der Partie ebenfalls von Beginn an auf dem Platz. Der Mittelfeldspieler wird in der Schlussphase der Begegnung allerdings ausgewechselt.
Sevilla
Djibril Sow
Sow steht bei der 0:1-Niederlage gegen Real Madrid über 90 Minuten auf dem Platz. Die Hausherren verpassen in der Schlussphase mehrfach den Ausgleich und müssen daher weiter um den Klassenerhalt zittern.
Sevilla
Ruben Vargas
Vargas steht gegen Real Madrid in der Startelf. Nach 54 Minuten ist für ihn der Arbeitstag allerdings bereits beendet.
Frankreich
AS Monaco
Philipp Köhn
Sein Team verliert spektakulär mit 4:5 bei Racing Strassburg, während Köhn auf der Bank schmort.
AS Monaco
Denis Zakaria
Captain Zakaria steht das ganze Spiel über auf dem Feld. Doch auch der Nati-Spieler kann die Niederlage trotz einer zwischenzeitlichen 4:1-Führung nicht verhindern.
Stade Rennes
Breel Embolo
Embolo wird gegen Olympique Marseille erst nach der Pause eingewechselt. Doch auch der Stürmer kann die 1:3-Niederlage seines Klubs nicht mehr abwenden.
Lorient
Yvon Mvogo
Mvogo verliert mit Lorient 0:2 gegen Le Havre. Der Nati-Goalie verhindert mit seinen Paraden eine noch höhere Niederlage.
Le Havre
Felix Mambimbi
Freuen hingegen kann sich Felix Mambimbi. Er kommt beim Sieg gegen Lorient kurz vor Ende in die Partie und darf noch ein paar Einsatzminuten sammeln.