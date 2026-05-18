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Söldner-Check Athekame mit wichtigem Milan-Tor ++ Elvedi gibt zwei Assists ++ Omlin bleibt ohne Einsatz

Patrick Lämmle

18.5.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

,

Jan Arnet, Moritz Meister

18.05.2026, 16:44

18.05.2026, 16:53

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Auch im 34. und letzten Ligaspiel der Saison hütet Kobel den BVB-Kasten – und hält ihn beim 2:0-Sieg bei Werder Bremen zum 15. Mal sauber. Gross gefordert wird der Nati-Goalie aber nicht.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Schmidt steht bei Bremen in der Starelf, muss kurz nach der Pause aber angeschlagen ausgewechselt werden.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Nach seiner Gelbsperre kehrt Elvedi gegen Hoffenheim in die Startelf zurück. Nach einer schwierigen Saison für Gladbach gibt es mit einem 4:0-Sieg einen versöhnlichen Abschluss. Elvedi glänzt dabei mit zwei Assists.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Bis zum letzten Spieltag hatte Augsburg seit März nicht mehr verloren und hätte mit einem Sieg bei Union Berlin sogar noch eine Chance aufs internationale Geschäft gehabt. Doch der FCA verliert klar und deutlich 0:4. Rieder spielt durch, doch bleibt blass.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Auch Zesiger steht 90 Minuten auf dem Platz. Wie seine Teamkollegen erwischt auch der Innenverteidiger keinen guten Tag, bei den Gegentoren trifft ihn aber keine direkte Schuld.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Zum Saisonabschluss in der Bundesliga zündet Freiburg noch einmal ein Feuerwerk. Beim 4:1-Sieg gegen Leipzig gibt Manzambi mit einer butterweichen Flanke den Assist zum 2:0. Freiburg schliesst die Saison auf Rang 7 ab, der zur Conference-League-Quali berechtigt. Der SCF hat aber noch eine Chance, in die Champions League einzuziehen – mit einem Sieg am Mittwoch im Europa-League-Final gegen Aston Villa. blue Sport überträgt das Spiel live, Anpfiff ist um 21:00 Uhr.

UHD HDR SC Freiburg - Aston Villa FC
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Mi 20.05. 20:10 - 00:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR SC Freiburg - Aston Villa FC

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Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Ogbus wird zwar erst in 72. Minute eingewechselt, darf aber zufrieden sein mit seiner Rückrunde. In jedem Spiel kam der U21-Nati-Verteidiger zum Einsatz.

Rouven Vuk TARNUTZER FR halbe Figur, Halbfigur, halber Koerper, Fussball 1. Bundesliga, 31.Spieltag, matchday31, Spieltag31, Borussia Dortmund DO - SC Freiburg FR 4-0 am 21.03.2026 in Dortmund/ Deutschland. DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video Â *** Rouven Vuk TARNUTZER FR half figure, half figure, half body, Football 1 Bundesliga, 31 Spieltag, matchday31, Spieltag31, Borussia Dortmund DO SC Freiburg FR 4 0 am 21 03 2026 in Dortmund Germany DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video Â
 

Freiburg

Rouven Tarnutzer

Der junge Schweizer steht nicht im Kader von Freiburg.

 

HSV

Miro Muheim

Nach seiner Verletzung am Sprunggelenk drohte Muheim lange auszufallen und die WM zu verpassen. Am Wochenende gibt's gute Neuigkeiten: Muheim wird beim 1:1 gegen Leverkusen in der 63. Minute eingewechselt. 

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bayer Leverkusen

Jonas Omlin

Ohne einen einzigen Einsatz geht Omlins Leih-Abenteuer in Leverkusen zu Ende. Auch eine Zukunft bei Stammklub Gladbach ist unwahrscheinlich. Kommt's zur Rückkehr zum FC Basel? FCB-Boss David Degen sagte kürzlich bei blue Sport, dass Omlin «sicher ein Thema» sei.

FCB-Boss kündigt Umbruch an. Jetzt spricht Degen über Zukunft von Lichtsteiner und Shaqiri – und Sommers Absage

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1. FC Köln

Joël Schmied

Joël Schmied darf gegen Bayern München starten, wird zur Pause beim Stand von 1:3 aus Sicht der Kölner aber ausgewechselt. Schmied macht bei den Gegentoren eine unglückliche Figur: Beim ersten ist er zu weit weg von Torschütze Harry Kane, beim zweiten steht er in der Mauer, die sich beim Freistoss auflöst und beim dritten wird er getunnelt.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Heidenheim

Leonidas Stergiou

Bis zum letzten Spieltag konnte Heidenheim vom Klassenerhalt träumen, doch nach der 0:2-Pleite gegen Urs Fischers Mainz ist klar, dass der FCH die Saison als Letzter beendet. Stergiou steht nicht im Aufgebot, nun kehrt er zu Stammklub Stuttgart zurück.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Der Captain von Mainz spielt von Beginn an und wird nach 67 Minuten beim Stand von 2:0 ausgewechselt. Tore fallen danach keine mehr.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

2:2 endet das letzte Saisonspiel für Frankfurt gegen Stuttgart, die Eintracht beendet die Saison damit auf Rang 8. Amenda spielt durch, bei den Gegentoren trifft ihn keine Schuld.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Auf der Gegenseite wird Jaquez in der 73. Minute beim Stand von 2:1 für Stuttgart eingewechselt. Der Verteidiger soll mithelfen, die knappe Führung über die Zeit zu bringen – das gelingt nicht, weil Frankfurts Burkardt in der Nachspielzeit noch per Penalty ausgleicht.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Die Partie gegen Everton beginnt für den Nati-Captain denkbar schlecht, als er einen Distanzschuss ins eigene Tor ablenkt. Danach dreht Sunderland aber auf und gewinnt noch 3:1. So hat der Aufsteiger sogar noch die Chance auf einen Europacup-Platz. Bedingung dafür ist ein Sieg im letzten Ligaspiel gegen Chelsea am Sonntag – und etwas Schützenhilfe.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Er fehlt beim 2:3 gegen Manchester United verletzt.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Schär fällt mit seiner Knöchelverletzung weiter aus. Möglich, dass der 34-Jährige nie mehr für Newcastle auflaufen wird. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Auch Okafor ist aktuell verletzt

 

Burnley

Zeki Amdouni

Das bereits fix abgestiegene Burnley misst sich am Montagabend mit Premier-League-Leader Arsenal. Amdouni dürfte weitere Spielminuten erhalten. Die kann er sehr gut brauchen, denn einem Medienbericht zufolge steht der Stürmer im WM-Aufgebot von Murat Yakin, das am Mittwoch offiziell wird.

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Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Verhindert in der Anfangsphase der Partie mit einem tollen Reflex die Führung von Hellas Verona. Wird beim Stand von 1:0 für Inter kurz vor Schluss ausgewechselt. In der Nachspielzeit kassiert der italienische Meister noch den 1:1-Ausgleichstreffer.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Akanji kommt beim Unentschieden von Inter gegen Hellas nicht zum Einsatz. 

 

Parma

Sascha Britschgi

Der Rechtsverteidiger sitzt bei der 0:1-Niederlage von Parma gegen Como eine Gelbrot-Sperre ab. 

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Kommt beim 1:0-Auswärtssieg Bolognas bei Atalanta Bergamo über 90 Minuten zum Einsatz. 

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Bologna

Simon Sohm

Sohm darf den Sieg von der Ersatzbank aus beobachten.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Athekame erzielt mit einem wuchtigen Linksschuss seinen zweiten Saisontreffer. Sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 bringt die Mailänder bei Genoa endgültig auf die Siegerstrasse. Am Ende darf Milan einen wichtigen 2:1-Sieg im Kampf um die Champions League feiern.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Jashari steht beim Sieg der Mailänder ebenfalls über 85 Minuten auf dem Feld.

 

Sassuolo

Ulisses Garcia

Der Aussenverteidiger bereitet den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 vor. Am Ende müssen sich Garcia und Sassuolo Lecce allerdings mit 2:3 geschlagen geben.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Der Goalie fehlt weiterhin verletzt.

 

Pisa

Michel Aebischer

Pisa steht bereits als Absteiger fest und verliert zu Hause 0:3 gegen Napoli. Leihspieler Aebischer, der nach dieser Saison wohl zu Bologna zurückkehrt, steht über 90 Minuten auf dem Platz

 

Pisa

Daniel Denoon

Fehlt dem künftigen Serie-B-Team mit einer Sprunggelenksverletzung.

epa12927124 Pisa's Filip Stojilkovic loks on during the Italian Serie A soccer match Pisa SC vs US Lecce at Arena Garibaldi stadium in Pisa, Italy, 01 May 2026. EPA/ENRICO MATTIA DEL PUNTA
 

Pisa

Filip Stojilkovic

Der Stürmer steht in der Startelf, bleibt aber einmal mehr ohne Torerfolg. Nach 60 Minuten ist sein Arbeitstag zu Ende.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Der Linksverteidiger sitzt bei der 1:3-Niederlage beim FC Barcelona über 90 Minuten auf der Bank. 

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Der Nati-Verteidiger erlebt beim wilden 4:3-Sieg von Valencia bei Real Sociedad eine wahre Achterbahnfahrt. In der ersten Halbzeit bereitet er die 2:1-Führung vor, ehe er dann nach 70 Minuten wegen einer Notbremse die Rote Karte sieht.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Ugrinic steht bei der Partie ebenfalls von Beginn an auf dem Platz. Der Mittelfeldspieler wird in der Schlussphase der Begegnung allerdings ausgewechselt.

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Sow steht bei der 0:1-Niederlage gegen Real Madrid über 90 Minuten auf dem Platz. Die Hausherren verpassen in der Schlussphase mehrfach den Ausgleich und müssen daher weiter um den Klassenerhalt zittern.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Vargas steht gegen Real Madrid in der Startelf. Nach 54 Minuten ist für ihn der Arbeitstag allerdings bereits beendet.

Sevilla – Real Madrid 0:1

Sevilla – Real Madrid 0:1

LALIGA | 37. Runde | Saison 25/26

17.05.2026

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Sein Team verliert spektakulär mit 4:5 bei Racing Strassburg, während Köhn auf der Bank schmort.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Captain Zakaria steht das ganze Spiel über auf dem Feld. Doch auch der Nati-Spieler kann die Niederlage trotz einer zwischenzeitlichen 4:1-Führung nicht verhindern.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Embolo wird gegen Olympique Marseille erst nach der Pause eingewechselt. Doch auch der Stürmer kann die 1:3-Niederlage seines Klubs nicht mehr abwenden.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Mvogo verliert mit Lorient 0:2 gegen Le Havre. Der Nati-Goalie verhindert mit seinen Paraden eine noch höhere Niederlage.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Freuen hingegen kann sich Felix Mambimbi. Er kommt beim Sieg gegen Lorient kurz vor Ende in die Partie und darf noch ein paar Einsatzminuten sammeln.

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