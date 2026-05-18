Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Auch im 34. und letzten Ligaspiel der Saison hütet Kobel den BVB-Kasten – und hält ihn beim 2:0-Sieg bei Werder Bremen zum 15. Mal sauber. Gross gefordert wird der Nati-Goalie aber nicht.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Schmidt steht bei Bremen in der Starelf, muss kurz nach der Pause aber angeschlagen ausgewechselt werden.

Gladbach Nico Elvedi

Nach seiner Gelbsperre kehrt Elvedi gegen Hoffenheim in die Startelf zurück. Nach einer schwierigen Saison für Gladbach gibt es mit einem 4:0-Sieg einen versöhnlichen Abschluss. Elvedi glänzt dabei mit zwei Assists.

Augsburg Fabian Rieder

Bis zum letzten Spieltag hatte Augsburg seit März nicht mehr verloren und hätte mit einem Sieg bei Union Berlin sogar noch eine Chance aufs internationale Geschäft gehabt. Doch der FCA verliert klar und deutlich 0:4. Rieder spielt durch, doch bleibt blass.

Augsburg Cédric Zesiger

Auch Zesiger steht 90 Minuten auf dem Platz. Wie seine Teamkollegen erwischt auch der Innenverteidiger keinen guten Tag, bei den Gegentoren trifft ihn aber keine direkte Schuld.

Freiburg Johan Manzambi

Zum Saisonabschluss in der Bundesliga zündet Freiburg noch einmal ein Feuerwerk. Beim 4:1-Sieg gegen Leipzig gibt Manzambi mit einer butterweichen Flanke den Assist zum 2:0. Freiburg schliesst die Saison auf Rang 7 ab, der zur Conference-League-Quali berechtigt. Der SCF hat aber noch eine Chance, in die Champions League einzuziehen – mit einem Sieg am Mittwoch im Europa-League-Final gegen Aston Villa. blue Sport überträgt das Spiel live, Anpfiff ist um 21:00 Uhr.

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Event-Start in: 2T 2h 31min 36sek

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Ogbus wird zwar erst in 72. Minute eingewechselt, darf aber zufrieden sein mit seiner Rückrunde. In jedem Spiel kam der U21-Nati-Verteidiger zum Einsatz.

Freiburg Rouven Tarnutzer

Der junge Schweizer steht nicht im Kader von Freiburg.

HSV Miro Muheim

Nach seiner Verletzung am Sprunggelenk drohte Muheim lange auszufallen und die WM zu verpassen. Am Wochenende gibt's gute Neuigkeiten: Muheim wird beim 1:1 gegen Leverkusen in der 63. Minute eingewechselt.

Bayer Leverkusen Jonas Omlin

Ohne einen einzigen Einsatz geht Omlins Leih-Abenteuer in Leverkusen zu Ende. Auch eine Zukunft bei Stammklub Gladbach ist unwahrscheinlich. Kommt's zur Rückkehr zum FC Basel? FCB-Boss David Degen sagte kürzlich bei blue Sport, dass Omlin «sicher ein Thema» sei.

1. FC Köln Joël Schmied

Joël Schmied darf gegen Bayern München starten, wird zur Pause beim Stand von 1:3 aus Sicht der Kölner aber ausgewechselt. Schmied macht bei den Gegentoren eine unglückliche Figur: Beim ersten ist er zu weit weg von Torschütze Harry Kane, beim zweiten steht er in der Mauer, die sich beim Freistoss auflöst und beim dritten wird er getunnelt.

Heidenheim Leonidas Stergiou

Bis zum letzten Spieltag konnte Heidenheim vom Klassenerhalt träumen, doch nach der 0:2-Pleite gegen Urs Fischers Mainz ist klar, dass der FCH die Saison als Letzter beendet. Stergiou steht nicht im Aufgebot, nun kehrt er zu Stammklub Stuttgart zurück.

Mainz 05 Silvan Widmer

Der Captain von Mainz spielt von Beginn an und wird nach 67 Minuten beim Stand von 2:0 ausgewechselt. Tore fallen danach keine mehr.

Frankfurt Aurèle Amenda

2:2 endet das letzte Saisonspiel für Frankfurt gegen Stuttgart, die Eintracht beendet die Saison damit auf Rang 8. Amenda spielt durch, bei den Gegentoren trifft ihn keine Schuld.

Stuttgart Luca Jaquez

Auf der Gegenseite wird Jaquez in der 73. Minute beim Stand von 2:1 für Stuttgart eingewechselt. Der Verteidiger soll mithelfen, die knappe Führung über die Zeit zu bringen – das gelingt nicht, weil Frankfurts Burkardt in der Nachspielzeit noch per Penalty ausgleicht.

England

Sunderland Granit Xhaka

Die Partie gegen Everton beginnt für den Nati-Captain denkbar schlecht, als er einen Distanzschuss ins eigene Tor ablenkt. Danach dreht Sunderland aber auf und gewinnt noch 3:1. So hat der Aufsteiger sogar noch die Chance auf einen Europacup-Platz. Bedingung dafür ist ein Sieg im letzten Ligaspiel gegen Chelsea am Sonntag – und etwas Schützenhilfe.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Er fehlt beim 2:3 gegen Manchester United verletzt.

Newcastle Fabian Schär

Schär fällt mit seiner Knöchelverletzung weiter aus. Möglich, dass der 34-Jährige nie mehr für Newcastle auflaufen wird. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Leeds United Noah Okafor

Auch Okafor ist aktuell verletzt

Burnley Zeki Amdouni

Das bereits fix abgestiegene Burnley misst sich am Montagabend mit Premier-League-Leader Arsenal. Amdouni dürfte weitere Spielminuten erhalten. Die kann er sehr gut brauchen, denn einem Medienbericht zufolge steht der Stürmer im WM-Aufgebot von Murat Yakin, das am Mittwoch offiziell wird.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Verhindert in der Anfangsphase der Partie mit einem tollen Reflex die Führung von Hellas Verona. Wird beim Stand von 1:0 für Inter kurz vor Schluss ausgewechselt. In der Nachspielzeit kassiert der italienische Meister noch den 1:1-Ausgleichstreffer.

Inter Mailand Manuel Akanji

Akanji kommt beim Unentschieden von Inter gegen Hellas nicht zum Einsatz.

Parma Sascha Britschgi

Der Rechtsverteidiger sitzt bei der 0:1-Niederlage von Parma gegen Como eine Gelbrot-Sperre ab.

Bologna Remo Freuler

Kommt beim 1:0-Auswärtssieg Bolognas bei Atalanta Bergamo über 90 Minuten zum Einsatz.

Bologna Simon Sohm

Sohm darf den Sieg von der Ersatzbank aus beobachten.

AC Milan Zachary Athekame

Athekame erzielt mit einem wuchtigen Linksschuss seinen zweiten Saisontreffer. Sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 bringt die Mailänder bei Genoa endgültig auf die Siegerstrasse. Am Ende darf Milan einen wichtigen 2:1-Sieg im Kampf um die Champions League feiern.

Zachary Athekame drills it from distance to put AC Milan 2-0 up vs Genoa! 💥 At 21 years old, is the Swiss defender cementing his place as Milan's long-term right-back? Thoughts? 👇🇨🇭 #GenoaMilan #SerieA #ACMilanpic.twitter.com/KiYJ7W7x04 — Nopzy (@NextGoalStars) May 17, 2026

AC Milan Ardon Jashari

Jashari steht beim Sieg der Mailänder ebenfalls über 85 Minuten auf dem Feld.

Sassuolo Ulisses Garcia

Der Aussenverteidiger bereitet den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 vor. Am Ende müssen sich Garcia und Sassuolo Lecce allerdings mit 2:3 geschlagen geben.

Genua Benjamin Siegrist

Der Goalie fehlt weiterhin verletzt.

Pisa Michel Aebischer

Pisa steht bereits als Absteiger fest und verliert zu Hause 0:3 gegen Napoli. Leihspieler Aebischer, der nach dieser Saison wohl zu Bologna zurückkehrt, steht über 90 Minuten auf dem Platz

Pisa Daniel Denoon

Fehlt dem künftigen Serie-B-Team mit einer Sprunggelenksverletzung.

Pisa Filip Stojilkovic

Der Stürmer steht in der Startelf, bleibt aber einmal mehr ohne Torerfolg. Nach 60 Minuten ist sein Arbeitstag zu Ende.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Der Linksverteidiger sitzt bei der 1:3-Niederlage beim FC Barcelona über 90 Minuten auf der Bank.

Valencia Eray Cömert

Der Nati-Verteidiger erlebt beim wilden 4:3-Sieg von Valencia bei Real Sociedad eine wahre Achterbahnfahrt. In der ersten Halbzeit bereitet er die 2:1-Führung vor, ehe er dann nach 70 Minuten wegen einer Notbremse die Rote Karte sieht.

Valencia Filip Ugrinic

Ugrinic steht bei der Partie ebenfalls von Beginn an auf dem Platz. Der Mittelfeldspieler wird in der Schlussphase der Begegnung allerdings ausgewechselt.

Sevilla Djibril Sow

Sow steht bei der 0:1-Niederlage gegen Real Madrid über 90 Minuten auf dem Platz. Die Hausherren verpassen in der Schlussphase mehrfach den Ausgleich und müssen daher weiter um den Klassenerhalt zittern.

Sevilla Ruben Vargas

Vargas steht gegen Real Madrid in der Startelf. Nach 54 Minuten ist für ihn der Arbeitstag allerdings bereits beendet.

Sevilla – Real Madrid 0:1 LALIGA | 37. Runde | Saison 25/26 17.05.2026

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Sein Team verliert spektakulär mit 4:5 bei Racing Strassburg, während Köhn auf der Bank schmort.

AS Monaco Denis Zakaria

Captain Zakaria steht das ganze Spiel über auf dem Feld. Doch auch der Nati-Spieler kann die Niederlage trotz einer zwischenzeitlichen 4:1-Führung nicht verhindern.

Stade Rennes Breel Embolo

Embolo wird gegen Olympique Marseille erst nach der Pause eingewechselt. Doch auch der Stürmer kann die 1:3-Niederlage seines Klubs nicht mehr abwenden.

Lorient Yvon Mvogo

Mvogo verliert mit Lorient 0:2 gegen Le Havre. Der Nati-Goalie verhindert mit seinen Paraden eine noch höhere Niederlage.

Le Havre Felix Mambimbi

Freuen hingegen kann sich Felix Mambimbi. Er kommt beim Sieg gegen Lorient kurz vor Ende in die Partie und darf noch ein paar Einsatzminuten sammeln.

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