Athekame trifft zum ersten Mal für MIlan 27.10.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Kobel behält zum fünften Mal im achten Ligaspiel eine weisse Weste. Beim 1:0-Sieg gegen Köln wird der Nati-Goalie nicht oft geprüft. Aber wenn, dann ist er zur Stelle.

1. FC Köln Joël Schmied

Er sitzt gegen Dortmund für einmal nur auf der Bank und wird in der Schlussphase beim Stand von 0:0 eingewechselt. Das Vorhaben, den Punkt über die Zeit zu retten, geht schief. Dortmund schiesst in der 96. Minute doch noch das 1:0. Weil sich Schmieds Abwehrkollege Timo Hübers schwer verletzt, dürfte der Schweizer im nächsten Spiel wieder starten.

Gladbach Nico Elvedi

Elvedi und seine Gladbacher stecken tief in der Krise. Gegen Leader Bayern kämpfen die Fohlen aufopferungsvoll – zumal sie wegen einer Roten Karte gegen Jens Castrop schon ab der 19. Minute mit einem Mann weniger auskommen müssen. Eine Stunde lang hält die Null, dann schalten die Münchner einen Gang höher und gewinnen am Ende 3:0.

Gladbach Jonas Omlin

Auch gegen die Bayern sitzt Omlin auf der Bank.

Mainz 05 Silvan Widmer

Mainz verliert zum vierten Mal in Folge in der Bundesliga und findet nicht aus dem Tabellenkeller. Widmer darf beim 1:2 in Stuttgart von Beginn an ran und wird nach 71 Minuten ausgewechselt.

Stuttgart Luca Jaquez

Wegen Muskelbeschwerden fehlt Jaquez den Stuttgartern gegen Mainz. Er dürfte aber bald wieder einsatzfähig sein.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Nach langer Verletzungspause ist Stergiou auf dem Weg zurück. Sammelt in der zweiten Mannschaft des VfB in der 3. Liga Spielpraxis. Das Spiel gegen Jahn Regensburg geht am Samstag 2:3 verloren, Stergiou spielt durch.

Augsburg Cédric Zesiger

Augsburg geht zuhause gegen Leipzig mit 0:6 unter. Das Gute aus Zesigers Sicht: Ihn trifft keine Schuld am Debakel, weil er gar nicht zum Einsatz kommt.

Augsburg Fabian Rieder

Nach zuletzt guten Leistungen in den vergangenen Wochen bleibt Rieder – wie alle Augsburger – gegen Leipzig blass.

Frankfurt Aurèle Amenda

In der Vorwoche durfte Amenda beim 2:2 gegen Freiburg von Beginn an spielen und auch in der Champions League gegen Liverpool (1:5) stand er in der Startelf. Die Chance konnte er nicht wirklich nutzen, gegen St. Pauli sitzt er wieder auf der Bank – Frankfurt siegt 2:0.

HSV Miro Muheim

Der HSV unterliegt Wolfsburg zuhause 0:1. Beim Gegentor verschätzt sich Muheim bei einem langen Ball und steht so am Ursprung des Treffers. Danach sorgt er offensiv für Dampf und verpasst den Ausgleich gleich dreimal nur ganz knapp. Einmal geht der Ball an den Pfosten.

HSV Silvan Hefti

Hat sich noch immer nicht von seiner Hüftverletzung erholt.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Der 25-Jährige hat sich am Fuss verletzt und fällt aus. Ohne Schmidt siegt Bremen gegen Heidenheim 1:0.

Freiburg Johan Manzambi

Freiburg verliert zum ersten Mal seit dem 2. Spieltag. In Leverkusen setzt es eine 0:2-Niederlage ab.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Verstärkt erneut die Abwehr der 2. Mannschaft und feiert gegen den FCA Walldorf einen 6:0-Sieg.

England

Sunderland Granit Xhaka

In Sunderland bahnt sich ein Fussballmärchen an: Der grosse Abstiegskandidat steht nach einem 2:1-Sieg bei Chelsea auf einem Champions-League-Platz! Und Xhaka ist als Captain der grosse Leitwolf.

Newcastle Fabian Schär

Nach seiner Kopfverletzung hat Schär den Stammplatz verloren. Weil sich Sven Botman gegen Fulham verletzt, darf Schär für die letzte halbe Stunde beim Stand von 1:1 ran – am Ende siegt Newcastle 2:1.

Leeds United Noah Okafor

Nach überstandener Verletzung ist er wieder fit. Steht gegen West Ham in der Startelf und dann am Ursprung des Führungstreffers, als er mit seinem Kopfball noch am Goalie scheitert. Der Nachschuss von Kollege Aaronson ist dann drin. Zur Pause wird Okafor ausgewechselt.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Mit Sean Dyche steht schon der dritte Trainer in dieser Saison bei Nottingham an der Seitenlinie. Ndoye scheint auch unter ihm gesetzt, sowohl in der Europa League (2:0 gegen Porto) als auch gegen Bournemouth steht Ndoye in der Startelf. Die Partie in Bournemouth geht aber 0:2 verloren.

Burnley Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Verletzung noch länger aus.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Im Spitzenspiel der Serie A gibt es für Inter auswärts gegen Napoli eine 1:3-Niederlage. Damit rutschen die Mailänder auf Rang 4 ab. Sommer bleibt bei den Gegentoren machtlos.

Inter Mailand Manuel Akanji

Beim zweiten Gegentor lässt er Spinazzola unbedrängt den langen Ball schlagen – das rächt sich prompt. Beim dritten Napoli-Treffer kann Akanji Torschütze Anguissa auch nicht mehr am Abschluss hindern.

Genua Benjamin Siegrist

Nimmt bei der 1:2-Niederlage gegen Torino wie gewohnt auf der Ersatzbank Platz.

AC Milan Ardon Jashari

Jashari fällt nach seinem Wadenbeinbruch noch aus. Milan spielt gegen Pisa nur 2:2 und muss die Tabellenführung abgeben.

AC Milan Zachary Athekame

Athekame kommt in der 76. Minute ins Spiel und schiesst in der Nachspielzeit tatsächlich noch das Tor zum Ausgleich. Aus rund 25 Metern zieht er ab und trifft via Pfosten ins Glück. Es ist sein erster Treffer in der Serie A.

Pisa Michel Aebischer

Aebischer spielt aufseiten von Pisa im zentralen Mittelfeld durch.

Pisa Daniel Denoon

Denoon verbringt einen Arbeitstag als Bankdrücker.

Bologna Remo Freuler

Mit einem hohen Ball in den Strafraum leitet Freuler das Führungstor für Bologna in Florenz ein. Lange sieht es nach einem Auswärtssieg für Bologna aus, doch dann verspielen Freuler und Co. in der Schlussphase die 2:0-Führung doch noch.

Fiorentina Simon Sohm

Fiorentina jubelt dank zwei späten Penalty-Toren noch über einen Punktgewinn beim 2:2 gegen Bologna. Sohm kommt nicht zum Einsatz.

Parma Sascha Britschgi

Beim 0:0 gegen Como spielt Britschgi im linken Mittelfeld durch. Bereitet eine gute Chance mit einer perfekten Flanke vor. Defensiv mit einer grundsoliden Vorstellung.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Betis spielt am Montagabend gegen Atlético Madrid. blue Sport überträgt die Partie live (Anpfiff um 21.00 Uhr).

Sevilla Djibril Sow

Sevilla verliert bei Real Sociedad mit 1:2. Sow wird in der 79. Minute gelb-verwarnt ausgewechselt.

Sevilla Ruben Vargas

Vargas darf durchspielen, kann aber nicht wirklich für Gefahr sorgen.

Valencia Eray Cömert

In der Vorwoche durfte Cömert zehn Minuten spielen und kam so zu seinem ersten Saisoneinsatz. Bei der 0:2-Pleite gegen Villarreal sitzt er wieder 90 Minuten lang auf der Bank.

Valencia Filip Ugrinic

Auch Ugrinic konnte sich in Valencia bislang nicht durchsetzen. Gegen Villarreal steht er zum wiederholten Mal nicht im Kader.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Monaco schlägt Toulouse auch dank Köhn mit 1:0 – es ist das erste Zu-null-Spiel in dieser Saison für den Goalie.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria fällt nach wie vor mit Adduktorenproblemen aus.

Stade Rennes Breel Embolo

Rennes verliert zuhause gegen Nizza 1:2. Embolo, der zuletzt zweimal in Folge getroffen hat, bleibt ohne Torbeteiligung.

Marseille Ulisses Garcia

Nach zuletzt sechs Ligasiegen in Serie kassiert Marseille in Lens eine 1:2-Niederlage. Garcia kommt nicht zum Zug.

Le Havre Felix Mambimbi

Auch Mambimbi schmort auf der Bank. Ohne ihn gewinnt Le Havre in Auxerre 1:0.

Lorient Yvon Mvogo

Lorient verliert bei Angers mit 0:2. Mvogo erwischt nicht seinen besten Tag, bei beiden Gegentoren wird er zwischen den Beinen erwischt. Von Patzern kann aber auch nicht gesprochen werden.