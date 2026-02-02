  1. Privatkunden
Deadline-Day im Ticker Otele vor Abgang beim FCB ++ Atlético schnappt sich Lookman ++ Mateta zu Milan

Jan Arnet

2.2.2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Von Füllkrug über Endrick bis zu Semenyo. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im internationalen Fussball.

07.01.2026

Heute Montag schliesst das Transferfenster in den Top-5-Ligen. Bis um 20:00 Uhr sind in England, Deutschland, Italien und Frankreich noch Transfers möglich, in Spanien bis 23:59 Uhr. Hier bleibst du am Ball.

Redaktion blue Sport

02.02.2026, 10:23

02.02.2026, 11:55

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Atlético schnappt sich Lookman

    Schon im letzten Sommer wollte Ademola Lookman Atalanta Bergamo unbedingt verlassen, jetzt darf er endlich weg. Nachdem der nigerianische Stürmer lange mit Fenerbahce in Verbindung gebracht wurde, greift nun Atlético Madrid zu und holt den 28-Jährigen. Details über Ablöse und Vertrag sind noch keine bekannt. Lookman müsse zuerst noch den Medizincheck absolvieren und seinen Vertrag unterschreiben, teilt Atlético mit.

  • Otele vor Abgang beim FC Basel

    Philip Otele dürfte noch heute den FC Basel verlassen. Der Flügelstürmer fehlte am Sonntag im Kader der Bebbi bei der 1:2-Pleite gegen Thun, weil er in Hamburg zum Medizincheck war. Laut Transferexperte Florian Plettenberg wird Otele leihweise zum HSV wechseln, der Bundesligist soll zudem eine Kaufoption besitzen.

  • Gruda leihweise zu Leipzig

    RB Leipzig leiht den 21-jährigen Offensivmann Brajan Gruda bis zum Saisonende von Brighton & Hove Albion aus.

  • Liverpool holt Abwehr-Juwel für 70 Millionen Euro

    Der FC Liverpool greift mal wieder tief in die Tasche und zahlt laut Transferexperte Fabrizio Romano 70 Millionen Euro für den 20-jährigen Innenverteidiger Jérémy Jacquet von Stade Rennes. Jacquet wird bis zum Saisonende allerdings noch bei den Franzosen bleiben und erst im Sommer zu den Reds wechseln.

  • Mateta wechselt zur AC Milan

    Nachdem die AC Milan in diesem Winter bereits Niclas Füllkrug verpflichtet hatte, kommt nun mit Jean-Philippe Mateta wohl ein weiterer Mittelstürmer zu den Rossoneri. Der Transfer ist noch nicht offiziell, gemäss übereinstimmenden Medienberichten hat der Franzose aber bereits am Sonntag den Medizincheck absolviert. Die Vollzugsmeldung wird in Kürze erwartet. Mateta kommt von Crystal Palace und soll rund 30 Millionen Euro kosten. 

  • N'Golo Kanté vor Wechsel zu Fenerbahce

    Zweieinhalb Jahre nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien zieht es N'Golo Kanté zurück nach Europa. Wie «Sky» berichtet, wechselt der französische Weltmeister von 2018 für rund 4 Millionen Euro zu Fenerbahce Istanbul. Bei den Türken soll der 34-Jährige einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Noch ist der Transfer nicht offiziell und das könnte auch noch ein paar Tage dauern, denn in der Türkei schliesst das Transferfenster erst am 6. Februar.

    • Mehr anzeigen

