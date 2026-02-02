Zweieinhalb Jahre nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien zieht es N'Golo Kanté zurück nach Europa. Wie «Sky» berichtet, wechselt der französische Weltmeister von 2018 für rund 4 Millionen Euro zu Fenerbahce Istanbul. Bei den Türken soll der 34-Jährige einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Noch ist der Transfer nicht offiziell und das könnte auch noch ein paar Tage dauern, denn in der Türkei schliesst das Transferfenster erst am 6. Februar.

🚨💣 Fenerbahçe and Al Ittihad are now in advanced talks for double deal: N’Golo Kanté to Fenerbahçe, En Nesyri to Al Ittihad!



As revealed, Al Ittihad consider En Nesyri if Karim Benzema leaves. 🟡⚫️



Kanté to Fenerbahçe, now at final stages. 🔵🟡 pic.twitter.com/IT5H7xfQvl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026