Nach dem Schlusspfiff im WM-Final zeigen sich einige Argentinier als schlechte Verlierer. Allen voran Leandro Paredes verliert die Nerven komplett. Weitere Teammitglieder der Albiceleste werden handgreiflich.

Nicht nur Paredes Auch Argentiniens Co-Trainer geht nach Final-Pleite auf Spanier los

Der Traum von Argentinien ist geplatzt. Gegen Spanien verliert die Mannschaft von Lionel Scaloni das WM-Endspiel mit 0:1 nach Verlängerung und verpasst so die ersehnte Titelverteidigung. Der Frust ist gross – und entlädt sich bei einigen Direktbeteiligten unmittelbar nach dem Schlusspfiff.

So wird Nahuel Molina zum eigentlichen Auslöser einer Rudelbildung. Der Verteidiger von Atlético Madrid deckt Rodri mit einem Schlag ein, als dieser jubelnd an ihm vorbeirennt. Der Spanier lässt sich das nicht gefallen und stellt Molina zur Rede. Eric Garcia eilt seinem Teamkollegen zur Hilfe.

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Co-Trainer schlägt Olmo

Das wiederum ruft Leandro Paredes auf den Plan. Und dem 32-Jährigen brennen die Sicherungen komplett durch. Paredes geht erst auf Garcia los und deckt diesen mit Schlägen und Tritten ein. Dann wird er auch gegen den herbeigeeilten Gavi handgreiflich. Für seine Ausraster sieht Paredes nach dem Schlusspfiff noch die Rote Karte.

«Das ist absolut unentschuldbar», kritisiert Mladen Petric das Verhalten bei SRF. «So Sachen wären nicht passiert, wenn der Schiedsrichter früher mal durchgegriffen hätte.»

Damit nicht genug. Als es zur Rudelbildung kommt, eilen auch die argentinischen Betreuer aufs Feld. Während Cheftrainer Lionel Scaloni versucht, zu schlichten und die Streithähne zu trennen, hat Co-Trainer Roberto Ayala ganz anderes vor. Auf Videos in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie der 53-Jährige Spaniens Dani Olmo schlägt und am Hals trifft.

Olmo bleibt cool und lässt sich seinerseits nicht zu einer Tätlichkeit hinreissen. Für Ayala hat die Aktion keine sofortigen Konsequenzen. Dem 115-fachen Ex-Nationalspieler droht aber ein Nachspiel.

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