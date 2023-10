Paul Pogba muss mit einer langen Sperre rechnen Keystone

Paul Pogba muss eine lange Sperre fürchten. Auch das Ergebnis seiner B-Probe bestätigt den Dopingverdacht.

Nach einem ersten positiven Doping-Test soll nun auch die B-Probe Testosteron bestätigt haben. Die obligatorische in dem Doping-Labor Acqua Acetosa in Rom durchgeführte Gegenprobe belaste den 30-jährigen Pogba, wie mehrere italienische Medien am Freitag übereinstimmend berichtet haben. Dem Mittelfeldspieler von Juventus Turin könnte im schlimmsten Fall eine Sperre von bis zu vier Jahren drohen.

Pogba war im September wegen eines ersten positiven Doping-Tests in Italien vorläufig suspendiert worden. Schon damals war ein erhöhter Testosteron-Wert festgestellt worden. Die Probe wurde nach dem 3:0-Sieg von Juventus beim Meisterschaftsauftakt gegen Udinese in der Serie A entnommen. Pogba kam nicht zum Einsatz, sass beim italienischen Rekordmeister aber auf der Bank. Nach der Bestätigung durch die B-Probe bleibt Pogba gesperrt.

sda