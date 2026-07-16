England scheitert erneut kurz vor dem Ziel: Trotz einer Führung reicht es nicht für den WM-Final. Trainer Thomas Tuchel steht nach dem Aus in der Kritik. Er soll aber bleiben.

Harry Kane stand regungslos am Mittelkreis, die Hände in die Hüften gestützt. Sein Blick stur auf die andere Seite des Platzes gerichtet, wo sich Lionel Messi und dessen argentinische Teamkollegen für den Einzug in den WM-Final feiern liessen.

Die von Captain Kane angeführten Engländer waren nah dran am ersten Final seit dem Triumph 1966. Bis zur 85. Minute führten sie durch den Treffer von Anthony Gordon – und fielen dann völlig auseinander. «Wir spielen eine Stunde so gut und führen verdient. Aus irgendeinem Grund verlieren wir dann das Momentum. Das zieht sich nun schon durch die letzten vier, fünf Turniere», sagte Kane konsterniert.

Das Warten geht weiter

Enzo Fernandez und Lautaro Martinez stürzten England durch ihre von Lionel Messi vorbereiteten Tore in eine Schockstarre. «Je schöner die Reise, desto herzzerreissender ist das Ende», resümierte Jude Bellingham.

Nun gerät aber erst einmal Trainer Thomas Tuchel in die Schusslinie der englischen Öffentlichkeit. Auf dem Papier ist er nicht besser als sein Vorgänger Gareth Southgate, der 2018 im Halbfinal in der Verlängerung an Kroatien gescheitert war.

Ex-Stürmer Chris Sutton nannte Tuchels Entscheid, nach der Führung in der Defensive von einer Vierer- auf eine Fünferkette umzustellen eine «Coaching-Katastrophe» und warf die Frage auf, ob der Deutsche noch der richtige Mann für den Job sei. Der «Mirror» polterte: «Tuchels Wechsel gehen nach hinten los.»

Tuchel will weitermachen

Tuchel selbst nahm das alles äusserlich gelassen zur Kenntnis. «Es ist die Natur des Spiels. Sobald man verliert, wird man kritisiert», sagte der 52-Jährige. «Keiner weiss, was bei anderen Entscheidungen passiert wäre. Es hat keinen Sinn, sich da zu beteiligen.»

Erst im Februar hatte Tuchel seinen Vertrag mit dem englischen Verband FA bis nach der Heim-EM 2028 verlängert. Nach dem WM-Aus erhielt er umgehend Unterstützung von Verbandsboss Mark Bullingham. «Die Spieler und Thomas haben heute alles gegeben», befand der Funktionär. Tuchel meinte: «Wir machen weiter bis zur EM.» Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll er dafür auch weiterhin das Vertrauen des Verbands geniessen.

Das Turnier bescherte den Three Lions durchaus auch positive Erinnerungen. England gewann einen epischen Achtelfinal bei Co-Gastgeber Mexiko im Aztekenstadion. In der unmenschlichen Hitze von Miami schoss man die Emporkömmlinge aus Norwegen in der Verlängerung aus dem Turnier. Die Mannschaft habe eine Mentalität, die man in Flaschen abfüllen und verkaufen könne, schwärmte Tuchel.

Der Trainer glaubte, die Spieler glaubten, ganz England erlebte bis zum Mittwoch einen euphorischen Jahrhundertsommer und glaubte an den Titel. Glaubte an das Ende von 60 Jahren Schmerz. Am Ende konnte auch Tuchel England nicht erlösen. «Wir müssen vier weitere Jahre warten», sagte der Deutsche.

Tränen und Schweigen in der Kabine

Tuchel ist jedenfalls davon überzeugt, dass er das Problem in den Griff bekommt, obwohl England immer in dasselbe Muster verfällt. «Ich glaube nicht an einen Fluch oder dass sich Geschichte wiederholt. Es sind andere Spieler, andere Trainer, andere Gegner», sagte Tuchel. Es sei auf dem Feld lösbar.

Zu einem anderen Schluss, als dass es ein mentales Problem ist, kann man momentan aber schwer kommen. Zwischen der Führung durch Gordon in der 55. Minute und dem Siegtor von Martinez (92.) hatte England sagenhaft schwache zwölf Prozent Ballbesitz. Das Team habe das Momentum einfach nicht zurückbekommen, resümierte Tuchel. Englands Spieler hatten plötzlich etwas zu verlieren – und zerbrachen an diesem Druck.

Schweigend verschwand die Mannschaft in der Kabine. Dort flossen Tränen, viele Worte fielen nicht. So beschrieb es Verteidiger Dan Burns. «Nichts, was man da sagt, kann die Enttäuschung und den Schmerz nehmen», sagte Tuchel. Also gab er der Mannschaft mit, dass sie alles gegeben habe und zurückkommen werde. Wie man das im Sport eben so macht.