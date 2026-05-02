Trainerin Imke Wübbenhorst qualifizierte sich mit YB für die Playoff-Halbfinals Keystone

Die Titelverteidigerinnen stehen in den Playoff-Halbfinals der Women's Super League.

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Im letzten Viertelfinal-Rückspiel machten die YB Frauen das Weiterkommen mit dem 4:1-Heimsieg gegen Rapperswil-Jona perfekt. Die Bosnierin Maja Jelcic traf zweimal. Bereits das Hinspiel hatte YB mit 1:0 gewonnen.

Die anderen, am Freitag qualifizierten Halbfinalisten sind Servette Chênois, Basel und der FC Zürich. Ein Fragezeichen steht hinter der Qualifikation der Baslerinnen. Ein Protest der im Viertelfinal nach Penaltyschiessen geschlagenen St. Gallerinnen ist hängig.