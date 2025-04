Shaqiri: «Auf dem Fussballplatz Albaner, im normalen Leben Schweizer» 23.04.2025

125 Länderspiele hat Xherdan Shaqiri für die Schweiz absolviert. Seine kosovarischen Wurzeln hat der FCB-Star aber nie vergessen. Ihnen hat er auch seine Leidenschaft auf dem Fussballplatz zu verdanken, sagt Shaqiri.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xherdan Shaqiri war zu Gast bei blue Sport und sprach auch über seine Charaktereigenschaften.

«Wenn man meine Emotionen auf dem Platz sieht, ist das wohl eher der Albaner. Sonst, im Alltag, lebe ich sicher zu 100 Prozent wie ein Schweizer», so der FCB-Star.

Shaqiri ist im Kosovo geboren und kam in die Schweiz, als er vier Jahre alt war. «Ich trage beide Mentalitäten in mir», sagt er. Mehr anzeigen

Auf dem Platz ist Xherdan Shaqiri ein Wirbelwind, ein Spektakelspieler, der Mann für die entscheidenden Szenen und Traumtore. Daneben mag es der 33-Jährige lieber etwas ruhiger. Er ist zuverlässig, bodenständig und setzt Wert auf Pünktlichkeit. Ein richtiger Schweizer eben, wie Shaqiri im Gespräch mit blue Sport sagt.

Das ist nicht selbstverständlich. Schliesslich ist der Captain des FC Basel nicht in der Schweiz geboren, sondern in der Stadt Gjilan im Kosovo. Vier Jahre alt war der kleine Xherdan, als er mit seiner Familie in die Schweiz flüchtete. In der Heimat herrschte Krieg.

«Ich hatte keine einfache Kindheit, aber sie hat mich sehr geprägt. Ich bin in einem alten Bauernhof aufgewachsen, der hatte nicht gerade die beste Heizung», erinnert sich Shaqiri. «Solche Dinge helfen dir aber, auf dem Boden zu bleiben, wenn du viel hast. Ich bleibe gerne bodenständig.»

Albanisches Temperament auf dem Fussballplatz

Nach wie vor trägt der 125-fache Schweizer Nationalspieler zwei Herzen in der Brust. Das zeigt sich auch in seinem Charakter. «Wenn man meine Emotionen auf dem Platz sieht, ist das wohl eher der Albaner», schmunzelt Shaqiri. Diese Emotionen würden dazugehören, die zeige er auch gerne.

«Sonst, im Alltag, lebe ich sicher zu 100 Prozent wie ein Schweizer. Im normalen Leben achte ich beispielsweise sehr auf die Pünktlichkeit, typisch schweizerisch halt», sagt er weiter. «Ich trage beide Mentalitäten in mir.»

