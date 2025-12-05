Auf welche Nationen trifft die Schweiz an der WM 2026?

Die FIFA inszeniert den Countdown zur WM 2026, der grössten Fussball-WM der Geschichte. Am Freitagabend werden in Washington die Gruppen ausgelost. Die Schweiz ist im Topf 2 eingeteilt.
Die WM-Gruppen (Auslosung läuft)
- Gruppe A: Mexiko
- Gruppe B: Kanada
- Gruppe C: Brasilien
- Gruppe D: USA
- Gruppe E: Deutschland
- Gruppe F: Niederlande
- Gruppe G: Belgien
- Gruppe H: Spanien
- Gruppe I: Frankreich
- Gruppe J: Argentinien
- Gruppe K: Portugal
- Gruppe L: England
Die Auslosung im Ticker
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
-
Die Auslosung beginnt
Nochmals gibt es eine musikalische Unterbrechung, viel Gerede und den einen oder anderen Trailer, bevor die WM-Teilnehmer vorgestellt werden. Jetzt kann es endlich richtig losgehen mit der Auslosung (siehe Box über dem Ticker).
-
Die ersten Kugeln werden geöffnet
Zunächst kommt die Gastgeber an die Reihe. Mexiko wird in Gruppe A gelost, Kanada in Gruppe B und die USA in Gruppe D.
Die Lostöpfe in der Übersicht
- Lostopf 1: Kanada, Mexiko, USA, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland.
- Lostopf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, Österreich, Australien.
- Lostopf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika.
- Lostopf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Neuseeland, UEFA-Playoff A (Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina), UEFA-Playoff B (Ukraine, Schweden, Polen, Albanien), UEFA-Playoff C (Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo), UEFA-Playoff D (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland), FIFA-Playoff 1 (Neukaledonien, Jamaika, Demokratische Republik Kongo), FIFA-Playoff 2 (Bolivien, Suriname, Irak).
-
Auf wen trifft die Schweiz an der WM?
Jetzt geht es langsam aber sicher ums Sportliche. Die Lostöpfe werden vorbereitet. Auch Donald Trump ist als Losfee im Einsatz. Genauso wie Kanadas Premierminister Mark Carney und Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum.
-
Donald Trump gewinnt Friedenspreis
Zum ersten Mal wird der FIFA-Friedenspreis verliehen. Er geht wenig überraschend an Donald Trump. «Das ist eine der grössten Ehren meines Lebens», sagt Trump und bedankt sich bei Infantino: «Gianni macht einen grossartigen Job.»
-
Robbie Williams und Nicole Scherzinger singen
Die Nati-Fans müssen sich noch eine Weile gedulden, bis sie die WM-Gruppe der Schweiz kennen. Zunächst gibt's noch einmal Musik: Robbie Williams und Nicole Scherzinger betreten die Bühne.
-
«USA! USA! USA!»
Selbstverständlich beendet Infantino seine Rede nicht, ohne das Publikum noch einmal anzuheizen. Zuerst hallt es «USA! USA! USA!» durch die Halle, danach «Canada! Canada! Canada!» und schliesslich «Mexico! Mexico! Mexico!»
-
Auch Trump ist vor Ort
FIFA-Präsident Gianni Infantino begrüsst das Publikum und stellt einige prominente Gäste vor. Darunter ist unter anderem auch US-Präsident Donald Trump.
-
Klum und Hart moderieren die Auslosung
Model Heidi Klum und Comedian Kevin Hart führen die Zuschauer durch die Show. Für die SRF-Zuschauer allerdings ärgerlich: Es gibt Tonprobleme, die beiden sind kaum zu hören.
-
Gleich geht's los
Die Loskugel liegen bereit. In Kürze geht es los mit der Auslosung. Davor gibt der italienische Sänger Andrea Bocelli noch seine Gesangskünste zum Besten.
-
Der Schweiz droht eine Hammer-Gruppe
Besonders aus Topf 1 droht dem Team von Murat Yakin ein Schwergewicht wie Titelverteidiger Argentinien, Europameister Spanien, Frankreich oder Brasilien. Brisant ist die Situation in Topf 4. Da liegen nicht nur die vermeintlich Kleinen, sondern möglicherweise auch etwa Italien, falls sich die «Squadra Azzurra» über die Playoffs noch qualifizieren kann. Mehr dazu hier.
-
Die Lostöpfe in der Übersicht
-
Neue Regeln
Die Mechanik der Auslosung folgt neuen Regeln. Die 48 Teams werden auf zwölf Vierergruppen (A bis L) verteilt. Dabei gilt: Maximal zwei europäische Teams pro Gruppe, alle anderen Kontinentalverbände dürfen nur einmal vertreten sein. Eine interessante Neuerung betrifft die vermeintlich grossen Teams: Die Setzliste wurde so gestaltet, dass die Topfavoriten Argentinien und Spanien – sofern sie ihre Gruppen gewinnen – frühestens im Final aufeinandertreffen können.
Wie schon 2022 stehen unmittelbar nach der Auslosung zwar die Paarungen, aber noch nicht die exakten Anspielzeiten und Stadion-Zuteilungen fest. Diese dürften von der FIFA am Wochenende bekanntgegeben werden.
-
Hier kannst du ein Nati-Trikot gewinnen
-
Auslosung um 18 Uhr
Am Freitag um 18 Uhr findet in den USA die Auslosung der WM-Gruppen statt. Hier bleibst du am Ball!