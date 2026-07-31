Der Absteiger aus der Super League kassierte in der 2. Runde eine 0:2-Niederlage beim Aufsteiger Kriens und steht mit nur einem Punkt da.

Die Krienser spielten auf ihrem Kunstrasen frech auf und brachten Winterthur mit einem hohen Pressing von Beginn weg in Verlegenheit. Schon nach weniger als zwei Minuten hätte das 1:0 der Innerschweizer fallen können. Dieses schoss Kriens schliesslich kurz vor der Pause durch Martin François. Den zweiten Treffer erzielte in der 65. Minute der ehemalige Winterthurer Luka Sliskovic nach einem Konter. Winterthur hatte vor einer Woche gegen Yverdon 2:2 gespielt.

Den besten Start in die neue Saison verzeichnet Neuchâtel Xamax, das als bislang einziges Team zweimal gewinnen konnte. Auf den Heimsieg gegen Kriens liessen die Neuenburger ein 2:1 in Wil folgen. Der Kosovare Eris Abedini traf in der 89. Minute mittels Penalty zum Sieg. Das Duell zwischen den ambitionierten Yverdon und Etoile Carouge endete 1:1.

Am Samstag könnte mit Lausanne-Ouchy ein zweites Team auf sechs Punkte kommen. Dafür müssen die Waadtländer in Aarau gewinnen.

Telegramme und Tabelle:

Wil – Neuchâtel Xamax FCS 1:2 (1:1). – 1276 Zuschauer. – SR Müller. – Tore: 2. Nvendo 0:1. 28. Weber 1:1. 89. Abedini (Penalty) 1:2.

Yverdon – Etoile Carouge 1:1 (1:1). – 1120 Zuschauer. – SR Sanli. – Tore: 15. Tasar 1:0. 42. Escorza 1:1.

Stade Nyonnais – Rapperswil 1:2 (0:1). – 355 Zuschauer. – SR Qovanaj. – Tore: 7. Ryter 0:1. 54. Fankhauser 1:1. 56. Ryter 1:2.

Kriens – Winterthur 2:0 (1:0). – SR Jaussi. – Tore: 45. François 1:0. 65. Sliskovic 2:0.

1. Neuchâtel Xamax FCS 2/6 (5:3). 2. Etoile Carouge 2/4 (4:1). 3. Stade Lausanne-Ouchy 1/3 (2:0). 4. Kriens 2/3 (4:3). 5. Wil 2/3 (6:6). 6. Rapperswil-Jona 2/3 (6:6). 7. Yverdon 2/2 (3:3). 8. Winterthur 2/1 (2:4). 9. Aarau 1/0 (0:3). 10. Stade Nyonnais 2/0 (1:4).