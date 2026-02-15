Cédric Zesiger entfernt sich mit Augsburg weiter von der Abstiegszone Keystone

Cédric Zesiger und Fabian Rieder machen in der Bundesliga mit Augsburg einen Schritt aus der gefährlichen Zone heraus. In der 22. Runde gewinnen sie daheim gegen Schlusslicht Heidenheim mit 1:0.

Keystone-SDA SDA

In der 80. Minute traf Alexis Claude-Maurice zum knappen Sieg gegen die seit neun Partien sieglosen Heidenheimer. Zesiger spielte in der Abwehr durch, Rieder kam in der 90. Minute ins Spiel. Augsburg liegt nun sechs Zähler vor dem Relegationsplatz.

Wolfsburg misslang im anderen Sonntagsspiel der Befreiungsschlag. In Leipzig führten die unmittelbar vor dem Relegationsplatz klassierten Niedersachsen unter anderem dank eines Treffers des ehemaligen Luganese Mohamed Amoura bis zur 89. Minute mit 2:1. Brajan Gruda gelang noch der Leipziger Ausgleich.