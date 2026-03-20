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Ausflug ins Showbusiness Messi spielt in Musikvideo mit

dpa

20.3.2026 - 14:46

Ausflug ins Showbusiness: Messi spielt in Musikvideo mit - Gallery
Ausflug ins Showbusiness: Messi spielt in Musikvideo mit - Gallery. Messi spielt in einem Musikvideo der argentinischen Sängerin Tini Stoessel mit. (Archivbild)

Messi spielt in einem Musikvideo der argentinischen Sängerin Tini Stoessel mit. (Archivbild)

Bild: dpa

Ausflug ins Showbusiness: Messi spielt in Musikvideo mit - Gallery. Tini Stoessel konnte für ihr neues Musikvideo Messi als prominenten Komparsen gewinnen. (Archivbild)

Tini Stoessel konnte für ihr neues Musikvideo Messi als prominenten Komparsen gewinnen. (Archivbild)

Bild: dpa

Ausflug ins Showbusiness: Messi spielt in Musikvideo mit - Gallery
Ausflug ins Showbusiness: Messi spielt in Musikvideo mit - Gallery. Messi spielt in einem Musikvideo der argentinischen Sängerin Tini Stoessel mit. (Archivbild)

Messi spielt in einem Musikvideo der argentinischen Sängerin Tini Stoessel mit. (Archivbild)

Bild: dpa

Ausflug ins Showbusiness: Messi spielt in Musikvideo mit - Gallery. Tini Stoessel konnte für ihr neues Musikvideo Messi als prominenten Komparsen gewinnen. (Archivbild)

Tini Stoessel konnte für ihr neues Musikvideo Messi als prominenten Komparsen gewinnen. (Archivbild)

Bild: dpa

Gerade hat Lionel Messi Fussballgeschichte geschrieben und sein 900. Profi-Tor erzielt. Jetzt probiert er seine Talente abseits des Rasens aus und tritt mit einem Teamkollegen vor die Kamera.

DPA

20.03.2026, 14:46

20.03.2026, 14:54

Argentiniens Fussballstar Lionel Messi geht unter die Schauspieler. Der Stürmer von Inter Miami spielt in dem neuen Musikvideo zu dem Song «Dos Amantes» (Zwei Liebende) der argentinischen Sängerin Tini Stoessel mit. Die Musikerin ist mit Messis Teamkollegen aus der argentinischen Nationalmannschaft, Rodrigo de Paul, liiert, der in dem Clip ebenfalls auftaucht. 

Zu Beginn des Videos treffen die Gäste zu einem festlichen Essen in einer Wohnung ein, Messi bringt einen Beutel Eis für die Getränke mit. Dann nehmen alle an einer weiss gedeckten Tafel Platz, essen, trinken und feiern. Später wird noch getanzt und Messi und De Paul kicken sich einen Fussball zu. Unlängst hatte Messi einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere erreicht und sein 900. Tor als Fussballprofi erzielt.

Die beiden Fussballer gelten als enge Freunde. De Paul ist seit Jahren in einer Beziehung mit Tini Stoessel, einer der bekanntesten Sängerinnen Argentiniens, die ihre Karriere einst bei Disney begann. Zuletzt gab es Gerüchte über eine bevorstehende Hochzeit von De Paul und Stoessel. In dem Video zu «Dos Amantes» fragt die Moderatorin Susana Giménez ganz direkt: «Und, wann ist die Hochzeit?» Daraufhin schauen schaut sich das Paar tief in die Augen und lacht.

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