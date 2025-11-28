Die Gruppenauslosung für die nächstjährige WM findet ohne Vertreter Irans statt Keystone

Die Gruppen-Auslosung für die nächstjährige WM findet ohne Vertreter Irans statt. Die Verantwortlichen des Verbandes begründen den Entscheid mit verweigerten Visa für die Einreise in die USA.

«Wir haben die FIFA darüber informiert, dass die getroffenen Entscheide nichts mit Sport zu tun haben und dass die Mitglieder der iranischen Delegation nicht an der WM-Auslosung teilnehmen werden», sagte der Sprecher des Verbandes im staatlichen Fernsehen. Lokale Medien hatten zuvor berichtet, dass die USA insbesondere dem Präsidenten des iranischen Fussballverbandes ein Visum verweigert hatten.

Die Auslosung für das Turnier, das im nächsten Jahr vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, findet am kommenden Freitag in Washington statt.