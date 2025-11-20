Für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada stehen 42 Teilnehmer fest. Die übrigen sechs werden in europäischen und interkontinentalen Playoffs ermittelt. Hier kannst du die Auslosung verfolgen.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Liveticker Neue Beiträge

Liveticker beendet

Die Auslosung der Playoffs im Live-Stream

Die Auslosung beginnt um 13.00 Uhr Am FIFA-Hauptsitz in Zürich werden ab 13 Uhr die Playoff-Paarungen ausgelost. Zunächst sind jene der interkontinentalen Playoffs dran, dann folgen die europäischen. Mehr anzeigen

Europäische Playoffs (4 von 16)

Für die Auslosung werden die 16 Anwärter in vier Töpfe aufgeteilt. Es gibt vier Mini-Turniere. Sowohl Halbfinal als auch Final werden in einem Spiel entschieden. Im Halbfinal treffen Teams aus Topf 1 (mit Heimrecht) auf die Teams aus Topf 4 und jene aus Topf 2 (mit Heimrecht) auf die aus Topf 3. Die vier Gewinner der Mini-Turniere qualifizieren sich für die WM.

Die Lostöpfe in Europa Topf 1: Italien / Dänemark / Ukraine / Türkei

Topf 2: Wales / Polen / Slowakei / Tschechien

Topf 3: Irland / Albanien / Bosnien und Herzegowina / Kosovo

Topf 4: Schweden / Rumänien / Nordmazedonien / Nordirland Mehr anzeigen

Interkontinentale Playoffs (2 von 6)

Die interkontinentalen Playoffs finden vom 23. bis 31. März in Mexiko statt. Die sechs qualifizierten Mannschaften spielen um zwei WM-Plätze. Bolivien, Neukaledonien, Jamaika und Suriname bestreiten Halbfinals, um zu ermitteln, wer gegen den Irak und Kongo, die in der Weltrangliste am besten klassierten Teams, die Endspiele bestreiten darf.

Interkontinentale Playoffs Für Final gesetzt: DR Kongo / Irak

Halbfinal-Teilnehmer: Bolivien / Jamaika / Neukaledonien / Suriname Mehr anzeigen

Das könnte dich auch interessieren