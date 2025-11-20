  1. Privatkunden
Auslosung ab 13 Uhr im Ticker Auf wen treffen Italien, Türkei, Neukaledonien und Co. in den WM-Playoffs?

Patrick Lämmle

20.11.2025

Für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada stehen 42 Teilnehmer fest. Die übrigen sechs werden in europäischen und interkontinentalen Playoffs ermittelt. Hier kannst du die Auslosung verfolgen.

Redaktion blue Sport

20.11.2025, 10:48

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Die Auslosung der Playoffs im Live-Stream

  • Die Auslosung beginnt um 13.00 Uhr

    Am FIFA-Hauptsitz in Zürich werden ab 13 Uhr die Playoff-Paarungen ausgelost. Zunächst sind jene der interkontinentalen Playoffs dran, dann folgen die europäischen.

    • Mehr anzeigen

Europäische Playoffs (4 von 16)

Für die Auslosung werden die 16 Anwärter in vier Töpfe aufgeteilt. Es gibt vier Mini-Turniere. Sowohl Halbfinal als auch Final werden in einem Spiel entschieden. Im Halbfinal treffen Teams aus Topf 1 (mit Heimrecht) auf die Teams aus Topf 4 und jene aus Topf 2 (mit Heimrecht) auf die aus Topf 3. Die vier Gewinner der Mini-Turniere qualifizieren sich für die WM.

Die Lostöpfe in Europa

  • Topf 1: Italien / Dänemark / Ukraine / Türkei
  • Topf 2: Wales / Polen / Slowakei / Tschechien
  • Topf 3: Irland / Albanien / Bosnien und Herzegowina / Kosovo
  • Topf 4: Schweden / Rumänien / Nordmazedonien / Nordirland
Mehr anzeigen

Interkontinentale Playoffs (2 von 6)

Die interkontinentalen Playoffs finden vom 23. bis 31. März in Mexiko statt. Die sechs qualifizierten Mannschaften spielen um zwei WM-Plätze. Bolivien, Neukaledonien, Jamaika und Suriname bestreiten Halbfinals, um zu ermitteln, wer gegen den Irak und Kongo, die in der Weltrangliste am besten klassierten Teams, die Endspiele bestreiten darf.

Interkontinentale Playoffs

  • Für Final gesetzt: DR Kongo / Irak
  • Halbfinal-Teilnehmer: Bolivien / Jamaika / Neukaledonien / Suriname
Mehr anzeigen

Nati-Zeugnisse der WM-Quali. Embolo ist der Beste – doch der grosse Gewinner ist ein anderer

«Das ist ein grosser Sieg für Murat Yakin»

Murat Yakin hat die Schweizer Nati ohne Niederlage durch die WM-Quali an die Endrunde 2026 geführt. blue Sport Chefredaktor Andreas Böni erklärt, weshalb es ein Glück war, dass sich die Yakin-Unterstützer beim SFV einst durchsetzten.

19.11.2025

Sex-Video geteilt. Nati-Kollege von Haaland wird verurteilt und mahnt zur Vorsicht

Letzte Chance auf das WM-Ticket. Auf diese Gegner kann Italien in den Playoffs treffen

Enttäuschung im Europa Cup. YB-Frauen verspielen 3:0 gegen Sparta Prag und scheiden aus

Gerüchteküche brodelt. Verlässt Granit Xhaka Sunderland im Winter Richtung Italien?

Eröffnung im Frühjahr 2030?. Sion-Präsident Constantin plant Hotelkomplex am Luganersee

Xhaka adelt Yakin: «Es ist für jeden Spieler ein Privileg, Murat als Trainer zu haben»

19.11.2025

Akanji über U17-Helden: «Das freut einem natürlich sehr»

Tami: «Jetzt müssen wir dieses Ziel feiern»

19.11.2025

Akanji: «Wir können gegen alle mithalten»

Vargas: «Heute werden wir sicher noch ein bisschen feiern»

19.11.2025

