Mit dem Wechsel zu Hoffenheim beginnt für Leon Avdullahu ein neues Kapitel. Im Nationalteam muss der 21-Jährige sich bald zwischen der Schweiz und dem Kosovo entscheiden. Spielt am Ende Granit Xhaka das Zünglein an der Waage?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Leon Avdullahu wechselt auf die neue Saison für rund acht Millionen Euro vom FC Basel zu Hoffenheim, wo er sich als Führungsspieler etablieren will.

Der 21-Jährige steht vor der Entscheidung, für die Schweizer oder die kosovarische A-Nationalmannschaft zu spielen – in der WM-Qualifikation gibt es das Duell der beider Länder gleich zum Auftakt.

Grundsätzlich traut sich Avdullah die Rolle als möglicher Nachfolger von Granit Xhaka in der Nati zu. Er glaubt aber, der Sunderland-Legionär werde sicher noch «zwei, drei Jahre» in der Nationalmannschaft spielen, was seine Entscheidungsfindung «ein wenig» beeinflusse. Mehr anzeigen

Leon Avdullahu wagt diesen Sommer nach zwei Jahren in der Super League den nächsten Karriereschritt. Der Mittelfeldspieler wechselt zu Hoffenheim. Für den Solothurner soll die TSG rund acht Millionen Euro (exklusive Bonuszahlungen) an den FCB überwiesen haben.

Bei seinem neuen Arbeitgeber hat man hohe Erwartungen an den 21-Jährigen. Das Basler Eigengewächs hält im Interview mit dem «Kicker» aber fest, dass es schon «einen grossen Unterschied» zwischen Basel und Hoffenheim gebe. «Fussballerisch geht alles viel schneller, zudem ist alles auch noch mal professioneller», findet Avdullahu. Sein Ziel? «Mein Spiel aufs nächste Level bringen.»

Will Leaderrolle in Hoffenheim übernehmen

Zudem wolle er auch in Hoffenheim eine Führungsrolle übernehmen. «Ich war eigentlich immer ein Leader. In den Jugendteams von Basel und auch mal in der ersten Mannschaft» führt Avullahu aus, der mit dem FCB in der abgelaufenen Saison das Double holte.

Hoffenheim sei ideal, weil es jetzt einen grossen Umbruch im Kader gebe und es in der Tabelle wieder weiter nach oben gehen soll. «Das Projekt hier ist perfekt für mich und hat mich absolut überzeugt», meint Avdullahu, der auch andere Angebote auf dem Tisch hatte.

Frühere Schweizer Hoffenheim-Spieler wie Pirmin Schwegler, Steven Zuber oder Fabian Schär kenne er nicht persönlich. «Also habe ich frühere Bundesliga-Spieler gefragt wie Marwin Hitz. Sie haben alle gesagt, ein guter Schritt, das musst du machen», erzählt Avdullahu.

Erbe von Granit Xhaka?

In seiner Kindheit eiferte er Sergio Busquets und Granit Xhaka nach. Ausgerechnet den Schweizer Rekordspieler (135 Länderspiele) könnte Avdullahu in der Nati beerben – falls sich der schweizerisch-kosovarische Doppelbürger entscheidet, zukünftig für die Yakin-Truppe aufzulaufen. «Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich für die Schweiz oder für das Kosovo spiele», hält er gegenüber dem deutschen Fussball-Fachmagazin fest.

Die Entscheidung müsse «noch vor der kommenden Saison» fallen, so Avdullahu. Die beiden Länder treffen zum Auftakt in die WM-Qualifikation am 5. September direkt aufeinander – ausgerechnet in Basel. «Ich habe beiden Verbänden gesagt, dass ich mich erst mal noch ein wenig in Hoffenheim einleben muss, dann werde ich meine finale Entscheidung treffen.»

Am Ende komme der Entschluss «vom Bauch, vom Herzen», erläutert Avdullahu. Er stehe sowohl mit Nati-Coach Murat Yakin als auch mit Kosovo-Trainer Franco Foda (kurzzeitig auch mal beim FCZ tätig) «im ständigen Kontakt.»

Grundsätzlich traue er sich zu, Granit Xhaka in der Nati abzulösen, so Avdullahu, der in der U 21 das Captainamt innehatte. «Aber er wird schon noch zwei, drei Jahre weitermachen in der Nationalmannschaft», ist er sich sicher. Die weiterhin tragende Rolle von Xhaka in der Nati beeinflusse natürlich seine Entscheidungsfindung «ein wenig», gibt Avdullahu zu.