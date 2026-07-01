Michael Olise verzaubert Guillaume Hoarau. Der blue Sport Experte sieht im Bayern-Profi den bislang überragenden Akteur der WM und glaubt, dass Frankreich mit Mbappé, Olise und Barcola den Schlüssel zum nächsten Weltmeistertitel gefunden hat.

«Gestern habe ich den Ton des Fernsehers ausgeschaltet und klassische Musik aufgelegt. Bei Michael Olise hat das perfekt gepasst», meint Guillaume Hoarau. Am Tag nach dem 3:0-Sieg gegen Schweden denkt der ehemalige französische Nationalspieler nicht in erster Linie an Doppeltorschütze Kylian Mbappé. Der Mann des Spiels ist für ihn Michael Olise.

«Zwischen den beiden wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Ballon d’Or geben. Mbappé ist hungrig, das sieht man. Aber für mich ist Olise der Spieler des Spiels. Und sogar der Spieler des Turniers bis jetzt! Er hat alles im Griff.»

Er gehört zu jenen seltenen Fussballern, die die Spielweise einer ganzen Mannschaft verändern. «Als Kind habe ich mir die Weltmeisterschaften angesehen, um Ronaldo mit Brasilien zu sehen. Heute habe ich genau denselben Drang, den Fernseher einzuschalten, um Olise zu sehen. Er weckt Emotionen.»

Ohne ihn direkt mit Michel Platini oder Zinédine Zidane zu vergleichen, erkennt Hoarau beim Bayern-Spieler jene Eigenschaft, die grossen Spielmachern eigen ist: den Eindruck, das Spiel immer einen Schritt vor den anderen zu sehen. Für einen Stürmer macht das den entscheidenden Unterschied aus.

«Ich hatte das Glück, mit Jérôme Rothen, Nenê beim PSG oder auch Miralem Sulejmani bei den Young Boys zu spielen. Diese Spieler waren in der Lage, den Ball genau dorthin zu spielen, wo man gerade hinkam. Mit ihnen muss man nicht mehr über den Pass nachdenken: Man konzentriert sich ausschliesslich auf die technische Ausführung.»

«Auf der Überholspur zum nächsten Titel»

Der blue Sport Experte ist der Ansicht, dass Didier Deschamps vor allem die richtige Aufstellung gefunden hat. Die Ausgewogenheit im Angriff ist gegen Schweden ideal: Bradley Barcola sorgt für die Tiefe, die die Abwehrreihen zum Zurückweichen zwingt und Räume in der Mitte freimacht. Michael Olise kann sich dann lösen, die Zonen verlassen und als freier Spieler agieren, während Kylian Mbappé von diesen Lücken profitiert.

«Deschamps hat seine Stammelf gefunden. Barcola zieht die Abwehrreihen auseinander, Olise hat die Freiheit, überall Bälle zu holen – und Mbappé weiss, dass er im richtigen Moment angespielt wird. Und dann ist es wie in Dragon Ball Z: ‹Fuuuuuuusion!› Deschamps ist pragmatisch. Sein einziges Ziel ist es, zu gewinnen. Sobald er seine defensive Stabilität gefunden hat, lässt er seinen Künstlern freien Lauf. Und Olise fällt ihm quasi vom Himmel, um einen letzten Weltmeistertitel zu holen.»

Frankreich ist bisher noch nicht auf einen Gegner gestossen, der das Kaliber der anderen Favoriten hat. Doch wenn man Hoarau fragt, wo heute die Schwachstelle der «Bleus» liegt, greift er die Worte von Didier Deschamps nach dem Spiel auf: ‹Na los … Findet Probleme!› Heute ist die grösste Gefahr für diese Mannschaft vielleicht sie selbst. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich diese Truppe auf ihren Lorbeeren ausruht. Es zeichnet sich ab, dass sie auf einer Überholspur zu einem neuen Titel sind. Die anderen werden vor allem versuchen, nicht unterzugehen.»

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