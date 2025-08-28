Leon Avdullahu spielt neu für Hoffenheim. Der 21-Jährige hat aber nicht nur das Klub-Trikot gewechselt. IMAGO/DeFodi Images

Leon Avdullahu wird nicht für die Schweizer Nationalmannschaft spielen, sondern für diejenige von Kosovo. Viele weitere Fussball-Stars mit Schweizer Pass entschieden sich ebenfalls für ein anderes Land.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Leon Avdullahu kehrt der Schweizer Nati den Rücken und wird zukünftig für Kosovo spielen.

Der Mittelfeldspieler spielte bis zur U21 für die Schweiz.

Avdullahu ist einer von vielen bekannten Schweizer Fussballern, die sich für die Nationalmannschaft eines anderen Landes entschieden haben.

Am Dienstag verkündete der Schweizer Fussballverband, dass Leon Avdullahu künftig nicht für die Schweizer Nationalmannschaft auflaufen wird, sondern für diejenige des Kosovo.

Beim SFV sprach man von einer Enttäuschung und dass man nur jene Spieler im Nationalteam haben wolle, die sich zu hundert Prozent mit «unserem Land und unserer Nati identifizieren».

Avdullahu ist bei nicht der erste Spieler, der sich gegen die Schweizer Nati entschieden hat. Das sind die prominentesten Fussballer, die nicht für die Schweiz, sondern für eine andere Nationalmannschaft aufgelaufen sind.

Mladen Petric

Unter Köbi Kuhn bestritt der Stürmer noch ein Spiel für die Schweizer U21, danach entschied sich Petric für Kroatien. Im November 2001 gab er sein Debüt für «die Karierten». Er erhielt bis 2013 Aufgebote und kam auf total 44 Länderspiele, in denen er 12 Tore erzielte.

Inzwischen ist Petric als Experte ein gefragter Mann und ist unter anderem für «blue Sport» in der Champions League im Einsatz.

Entschied sich für Kroatien statt für die Schweiz: Mladen Petric. KEYSTONE

Ivan Rakitic

Der Blondschopf aus Möhlin hat von der U16 bis U21 für die Schweiz gespielt. Danach entschied sich der Mittelfeldstratege aber für Kroatien und debütierte dort im September 2007. Der Höhepunkt von Rakitics Nationalteam-Karriere war das Erreichen des WM-Finals 2018, den die Kroaten gegen Frankreich 2:4 verloren haben. Rakitic absolvierte insgesamt 106 Länderspiele und erzielte dabei 15 Tore.

Seine Karriere beendete Rakitic in diesem Sommer bei Hajduk Split, den grössten Erfolg auf Klub-Ebene war der Champions-League-Gewinn mit dem FC Barcelona 2015, wo Rakitic im Final gegen Juventus das 1:0 erzielte. Ohne Zweifel: Ivan Rakitic war der grösste Verlust, den der Schweizer Fussballverband erlitt.

Ivan Rakitic nach dem verlorenen WM-Final 2018. Getty

Milos Veljkovic

Der beim FC Basel ausgebildete Junior stand 2011 ein einziges Mal für die Schweizer U16 in der Innenverteidigung auf dem Platz (sein damaliger Partner war ein gewisser Kevin Mbabu). Zu der Zeit lockte ihn Tottenham zu sich, wo er sich dann aber nicht ins Fanionteam spielen konnte. Nach mehreren Leihen auf der Insel fand er dann 2016 den Weg in die Bundesliga zu Werder Bremen, wo er bis im Sommer 2025 spielte, ehe er nach Serbien zu Roter Stern Belgrad wechselte.

Veljkovic sprang dem SFV schon früh ab und folgte bereits in der U17 dem Lockruf Serbiens. Mit der U19 wurde er dort Europameister und mit der U20 sogar Weltmeister. Inzwischen hat er für Serbiens A-Nationalmannschaft 35 Länderspiele absolviert.

Milos Veljkovic an der WM 2022 im Zweikampf mit Brasiliens Richarlison. FIFA via Getty Images

Berat Djimsiti

Der frühere Junior des FC Zürich absolvierte insgesamt 20 Partien für die Schweizer U18-, U19- und U21-Auswahlen. 2015 entschied er sich dann aber für die Nationalmannschaft Albaniens, wo er bis heute 63 Länderspiele absolvierte. Auf Klub-Ebene schloss sich Djimsiti 2016 Atalanta Bergamo an, wo er sich zu einem der besten Verteidiger der Serie A entwickelte.

Berat Djimsiti im Jahr 2012, damals noch bei der Schweizer U21. (KEYSTONE/Walter Bieri) KEYSTONE

Zdravko Kuzmanovic

Das Talent von Zdravko Kuzmanovic war schon früh zu erkennen. Im Januar 2007 wechselte er mit gerade mal 20 Jahren von Basel in die Serie A zur AC Fiorentina. Damals war der Mittelfeldspieler noch in der Schweizer U21 aktiv, doch es folgte schon bald die letzte von total 30 Partien für die Schweizer Nachwuchsauswahlen – im Sommer desselben Jahres debütierte er bereits für Serbien. Kuzmanovic machte 51 Länderspiele und spielte auf Klubebene am erfolgreichsten für den VfB Stuttgart und Inter Mailand.

Zdravko Kuzmanovic sieht an der WM 2010 gegen Ghana die gelbe Karte. (AP Photo/Rebecca Blackwell) KEYSTONE

Izet Hajrovic

2012, da trug Izet Hajrovic sogar das Trikot der Schweizer A-Nationalmannschaft. Damals wechselte ihn Ottmar Hitzfeld in einem Testspiel gegen Tunesien ein. Weil es eben nur ein Freundschaftsspiel war, blieb es Hajrovic offen, die Nation noch zu wechseln, was er tat und sich 2013 Bosnien-Herzegowina anschloss. In der Schweiz wäre es für den Flügelspieler aber sowieso schwer geworden, sich in der Nati zu etablieren. Für Bosnien-Herzegowina kam Hajrovic immerhin auf 27 Länderspiele.

Amir Abrashi

Bevor Abrashi auf 51 Länderspiele und zwei EM-Teilnahmen mit Albanien kam, war er ein Fixpunkt in den Schweizer Nachwuchs-Auswahlen. Ganze 43 Einsätze bestritt er für die U-Nationalmannschaften. 2011 gehörte er jener erfolgreichen U21 an, die erst im EM-Final an Spanien scheiterte und später das Rückgrat der A-Nati bildete. Im Schweizer Mittelfeld war die Konkurrenz für Abrashi jedoch zu gross und so entschied sich die GC-Identifikationsfigur für Albanien.

Amir Abrashi an der EM 2016 gegen Frankreichs Paul Pogba. KEYSTONE

Eman Kospo

Der erste 18-Jährige gilt als grosses Versprechen in der Innenverteidigung. 2023 wechselte er mit 16 Jahren von GC zum FC Barcelona und in diesem Sommer weiter nach Florenz. In den U-Nationalmannschaften war Kospo gesetzt, sogar oft als Captain. Doch weil der Schweizer Verband zu passiv blieb und ihm «keine Perspektiven aufzeigte» entschied sich Kospo, zukünftig für Bosnien aufzulaufen.

Spielt neu bei Florenz und für Bosnien: Eman Kospo. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Taulant Xhaka

Der Bruder von Nati-Captain Granit Xhaka war in den Schweizer U-Auswahlen eine Stammkraft (total 44 Spiele). Für die A-Nati reichte es Taulant Xhaka aber nicht und so entschied sich der Mittelfeldspieler stattdessen für Albanien. Das grosse Highlight folgte an der EM 2016, als Taulant mit Albanien auf die Schweiz mit Bruder Granit traf. Die Schweiz gewann das emotionale Spiel knapp mit 1:0.

Bruder-Duell an der EM 2016: Taulant und Granit Xhaka. KEYSTONE

Nedim Bajrami

Bis zur U21 spielte Bajrami für die Schweiz und machte dabei 51 Spiele und schoss 15 Tore. Doch statt für den Weg in die A-Nati entschied sich Bajrami für Albanien, wo der 26-Jährige bei 35 Spielen und 6 Toren steht. An der EM 2024 sorgte Bajrami für Aufsehen, als er nach nur 23 Sekunden das 1:0 gegen Italien und damit das schnellste EM-Tor der Geschichte erzielte.

Italien kennt Bajrami sowieso bestens, denn der ehemalige GC-Junior wechselte 2019 zu Empoli, ging dann zu Sassuolo, steht mittlerweile aber bei den Glasgow Rangers unter Vertrag.

Nedim Bajrami nach seinem historischen Tor gegen Italien.

Haris Tabakovic

Er hat den grossen Durchbruch erst relativ spät geschafft. Über YB und GC wechselte Haris Tabakovic nach Ungarn und später nach Österreich. Von dort schaffte er 2023 den Wechsel nach Deutschland zu Schalke 04. Im Sommer 2024 holte ihn Hoffenheim für drei Millionen Euro, lieh ihn für diese Saison aber nach Gladbach aus.

Noch in der U21 machte Tabakovic 15 Spiele für die Schweiz und erzielte dabei 6 Tore. Für die A-Nati reichte es ihm aber nie und so entschied sich der Stürmer im Jahr 2023 – im Alter von 29 Jahren – für Bosnien. In fünf Partien steht er jedoch noch ohne Torerfolg da.

Tabakovic war in der U21 ein Torgarant, schaffte es aber nicht in die A-Nati. Keystone

