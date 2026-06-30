Adrian Bajrami setzt seine Karriere in Portugal fort. Der 24-jährige Innenverteidiger wechselt vom FC Luzern zum SC Braga, wie die Zentralschweizer mitteilen.

Adrian Bajrami verlässt den FCL nach einer Saison und wechselt zum portugiesischen Klub Braga

Der in Langenthal aufgewachsene Bajrami war im Sommer 2025 zunächst leihweise von Benfica Lissabon zum FCL gestossen. Bereits im September stattete der Super-League-Klub den ehemaligen YB-Junior mit einem Dreijahresvertrag aus.

In der Saison 2025/26 kam er in 37 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei verzeichnete der dreifache albanische Internationale zwei Treffer.