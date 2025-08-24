Dank einem späten Eigentor können Lamine Yamal und seine Teamkollegen des FC Barcelona doch noch den zweiten Saisonsieg bejubeln Keystone

Der FC Barcelona kommt in der 2. Runde der LaLiga nur mit viel Mühe zum zweiten Sieg. Nach einem 0:2-Pausenrückstand setzen sich die Katalanen bei Aufsteiger Levante 3:2 durch.

Pedri (49.) und Torres (52.) sorgten mit ihren Toren kurz nach dem Seitenwechsel für den schnellen Ausgleich. Anschliessend dominierte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick das Geschehen, tat sich jedoch lange schwer, den Siegtreffer zu erzielen. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit. Nach einer Flanke des unermüdlichen Lamine Yamal lenkte ein Levante-Verteidiger den Ball ins eigene Tor.