Der FC Barcelona leiht Ronald Araujo für ein Jahr an den FC Liverpool aus, wie die beiden Klubs vermelden.

Trotz Captainbinde keine zentrale Rolle: Ronald Araujo verabschiedet sich (vorerst) aus Barcelona und wechselt auf die Insel

Laut Medienberichten haben die Engländer eine Kaufoption in Höhe von über 50 Millionen Euro für den 27-jährigen Verteidiger ausgehandelt.

Araujo war in Barcelona erst Anfang des Jahres zum Captain ernannt worden. In den Planungen von Hansi Flick spielte er zuletzt aber keine zentrale Rolle mehr. Der Nationalspieler Uruguays kam 2018 nach Barcelona und absolvierte über 200 Pflichtspiele für die Katalanen.