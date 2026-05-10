Marcus Rashford stellt die Weichen für den FC Barcelona bereits früh auf Sieg und Meistertitel Keystone

Der FC Barcelona ist vorzeitig und zum 29. Mal spanischer Meister. Die Katalanen machen den Titel ausgerechnet mit einem 2:0-Sieg im Clasico gegen Erzrivale Real Madrid klar.

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Marcus Rashford mit einem direkt verwandelten Freistoss (9.) und Ferran Torres (18.) sorgten bereits in den ersten 20 Minuten für die Entscheidung. Real, das ohne den verletzten Superstar Kylian Mbappé antrat und unter der Woche mit einer Kabinenschlägerei zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni für Schlagzeilen sorgte, hätte die Partie gewinnen müssen, um das Meisterrennen weiter offen zu halten. Der Vorsprung Barças auf den ersten Verfolger beträgt drei Runden vor Schluss 14 Punkte.

Trotz des Sieges über den Erzrivalen und der erfolgreichen Titelverteidigung war die Stimmung im Camp Nou nicht überschwänglich. Grund dafür war der Tod von Hansi Flicks Vater, den der FC Barcelona wenige Stunden vor dem Spiel vermeldete. Trotzdem stand der 61-jährige Deutsche, der im zweiten Jahr in Barcelona seine zweite Meisterschaft feierte, an der Seitenlinie.