Spanien Barça übernimmt die Tabellenführung

SDA

28.9.2025 - 20:34

Lamine Yamal (links) und Robert Lewandowski jubeln über den Sieg gegen Real Sociedad und die Tabellenführung
Lamine Yamal (links) und Robert Lewandowski jubeln über den Sieg gegen Real Sociedad und die Tabellenführung
Keystone

Der FC Barcelona ist neuer Leader in La Liga. Nach dem 2:1 in der 7. Runde gegen Real Sociedad liegt der Meister einen Punkt vor Real Madrid.

Keystone-SDA

28.09.2025, 20:34

Das von Verletzungssorgen geplagte Barça drehte im Olympiastadion – die geplante Rückkehr ins Camp Nou verzögerte sich abermals – einen Rückstand durch Tore von Jules Koundé (43.) und Robert Lewandowski (59.). Nicht weniger als sechs potenzielle Stammspieler fielen beim Heimteam verletzt aus, darunter auch die neue Nummer 1 Joan Garcia.

Die vom Deutschen Hansi Flick trainierten Katalanen nutzten den Ausrutscher von Erzfeind Real Madrid. Die Königlichen kamen am Samstag im Derby bei Atlético mit 2:5 unter die Räder kam. Für Xabi Alonso war es nach wettbewerbsübergreifend sieben Siegen in Serie die erste Niederlage als Trainer der Königlichen.

Urschrei im St. Jakob-Park: So jubelt FCL-Coach Frick über den Sieg in Basel

Basel – Luzern 1:2

Sion – Lausanne-Sport 0:0

Urschrei im St. Jakob-Park: So jubelt FCL-Coach Frick über den Sieg in Basel

Basel – Luzern 1:2

Sion – Lausanne-Sport 0:0

