«Entscheid ist eine Ausnahme» Barça und Milan mit Ligaspiel in den USA und Australien

SDA

6.10.2025 - 20:29

Zachary Athekame wird im Februar mit seinem Team für ein Ligaspiel nach Australien reisen
Keystone
Keystone

Der FC Barcelona und die AC Milan, der Klub von Zachary Athekame und dem verletzten Ardon Jashari, absolvieren im Dezember und im Februar je ein Ligaspiel in den USA respektive in Australien.

Keystone-SDA

06.10.2025, 20:29

06.10.2025, 21:43

Die UEFA stimmte am Montag den Anträgen der spanischen und der italienischen Liga zu. Geht es nach ihr, bleiben es Ausnahmen. Die Zustimmung erfolge «widerwillig» und «ausnahmsweise», betonte der europäische Kontinentalverband. Das relevante Regelwerk der FIFA, das derzeit überarbeitet wird, sei «nicht klar und detailliert genug», um einen anderen Entscheid zu ermöglichen, erklärte die UEFA.

Wie die UEFA bekannt gab, wird die Partie zwischen Villarreal und dem FC Barcelona vom 21. Dezember an einem noch nicht festgelegten Datum in Miami stattfinden. Die Serie A beabsichtigt, das Spiel AC Milan – Como am 6. Februar, dem Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand, in Perth auszutragen.

«Es ist zwar bedauerlich, dass diese beiden Spiele stattfinden müssen, aber dieser Entscheid ist eine Ausnahme und darf nicht als Präzedenzfall angesehen werden», versicherte Ceferin. «Unser Engagement ist klar: Wir wollen die Integrität der nationalen Ligen schützen und sicherstellen, dass der Fussball in seinem heimischen Umfeld verankert bleibt.»

Während die spanischen Liga die Bestrebungen nach Ligaspielen im Ausland seit rund zehn Jahren vorantreibt, stossen die Pläne bei den heimischen Fans auf grosse Ablehnung. Die Serie A nannte die Olympischen Spiele als Grund für den Antrag auf die Partie in Perth.

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Gleitschirmunfall

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Gleitschirmunfall

Laut Polizei verlor der 56-Jährige die Kontrolle über seinen motorisierten Gleitschirm, als über Porto Sant'Elpidio in der italienischen Region Marken flog.

18.07.2025

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

06.10.2025

Marc Giger: «Für die Nati bin ich immer bereit»

Marc Giger: «Für die Nati bin ich immer bereit»

Gleichzeitig wie die A-Nati in der WM-Quali, spielt unsere U21-Nati gegen Island und die Färöer um die EM-Teilnahme. blue Sport trifft Shootingstar Marc Giger kurz vor dem Zusammenzug.

06.10.2025

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Gleitschirmunfall

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Gleitschirmunfall

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

Marc Giger: «Für die Nati bin ich immer bereit»

Marc Giger: «Für die Nati bin ich immer bereit»

