Von 0:4 auf 3:4 Barça verpasst «Remontada» gegen Atlético knapp

SDA

3.3.2026 - 23:18

Zwei Tore von Marc Bernal (im Bild) und ein Penalty von Raphinha sind eines zu wenig für den FC Barcelona
Zwei Tore von Marc Bernal (im Bild) und ein Penalty von Raphinha sind eines zu wenig für den FC Barcelona
Keystone

Der FC Barcelona kann das Aus in den Halbfinals des spanischen Cups im Rückspiel gegen Atlético Madrid trotz eines 3:0-Sieges knapp nicht mehr abwenden.

Keystone-SDA

03.03.2026, 23:18

03.03.2026, 23:21

Nach dem 0:4 im Hinspiel machte es der Leader der Meisterschaft im Rückspiel zuhause noch einmal spannend. Ein Tor fehlte schliesslich zur Verlängerung.

Marc Bernal nach Vorlage von Lamine Yamal (29.) und der als Captain aufgelaufene Raphinha vom Penaltypunkt (45.) liessen die Katalanen mit ihren Toren bis zur Halbzeitpause wieder hoffen. Als der 18-jährige defensive Mittelfeldspieler Bernal in der 72. Minute erneut traf, lag eine «Remontada» wie im 2017 im Champions-League-Achtelfinal gegen Paris Saint-Germain (6:1-Heimsieg nach 0:4 im Hinspiel) in der Luft. Doch dazu kam es nicht mehr.

Atlético Madrid trifft am 25. April im Final in Sevilla auf den Sieger des Duells zwischen Real Sociedad und Athletic Bilbao. Real Sociedad gewann das Hinspiel in Bilbao 1:0.

