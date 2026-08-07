Der FC Basel steht offenbar kurz vor einem attraktiven Testspiel gegen den FC Barcelona. Wie die spanische Zeitung «Mundo Deportivo» berichtet, sind die Verhandlungen für eine Partie in Basel bereits weit fortgeschritten.

Der FC Barcelona steht vor einem Testspiel gegen den FC Basel.

Darum geht’s Der FC Barcelona verzichtet auf ein geplantes Testspiel in Marokko.

Nun suchen die Katalanen einen neuen Gegner – dabei ist der FCB hoch im Kurs.

Verhandlungen für ein Testspiel am 16. August im Basler St. Jakob-Park seien weit fortgeschritten. Zusammenfassung erstellt mit

Der FC Barcelona plant einen Abstecher ans Rheinknie. Das Spiel soll kurzfristig ein ursprünglich geplantes Testspiel der Katalanen in Marokko ersetzen. Barça hätte am 15. August gegen IR Tanger antreten sollen, entschied sich jedoch aus Sicherheitsgründen gegen die Reise.

Hintergrund ist die Situation rund um die spanische Exklave Ceuta. Dort war es zu einer Migrationskrise gekommen. Zudem bestand laut dem Bericht die Sorge, dass über soziale Netzwerke für den 15. August erneut zu einer grossen Mobilisierung aufgerufen werden könnte. Barça kam deshalb zum Schluss, dass die Sicherheit von Mannschaft und Staff nicht ausreichend gewährleistet sei.

Durch die Absage soll Barcelona auf Einnahmen von rund 4,5 Millionen Euro verzichten. Nun könnte der FCB einspringen: Die Verhandlungen über das Testspiel am Sonntag, 16. August in Basel seien «weit fortgeschritten», berichtet «Mundo Deportivo». Geplant ist eine Blitzreise der Spanier mit An- und Abreise am selben Tag.

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