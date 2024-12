Gregor Kobel wird sich der Offensive von Barcelona in den Weg stellen Keystone

Am Mittwoch stehen sich mit Dortmund und Barcelona zwei Teams am 6. Spieltag der Champions League gegenüber, die sich vorzeitig das Weiterkommen sichern können.

SDA

In der Bundesliga hinkt Dortmund den Erwartungen hinterher, im Europacup steht die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin aber exzellent da. Bereits im drittletzten Ligaspiel bietet sich dem BVB die Möglichkeit, sich den Vorstoss in die K.o.-Runde zu sichern. Mit dem FC Barcelona wartet der Leader der spanischen Meisterschaft, der mit vier Siegen und einer Niederlage in der Champions League die gleich gute Bilanz wie die Deutschen aufweist.

Für den früheren deutschen Bundestrainer Hansi Flick wird es der erste Match als Trainer des FC Barcelona in Deutschland sein. Der Elan der ersten Wochen unter dem neuen Coach ging bei den Spaniern zuletzt etwas verloren, mit nur einem Sieg in den letzten drei Partien. In Dortmund sorgt man sich vor dem Duell wegen der Verletzten. Der monatelang ausfallende Niklas Süle, Spielmacher Julian Brandt und Innenverteidiger Waldemar Anton sind nicht dabei.

Der am letzten Bundesliga-Spieltag ins Kicker-Team der Runde gewählte Schweizer Nationalkeeper Gregor Kobel meint zum seit längerem anhaltenden Dortmunder Verletzungspech: «Das gehört zu unserem Beruf dazu. Wir sind sehr gefordert, haben viele Spiele. Aber wir haben grosses Vertrauen in alle Spieler. Jeder im Team kann eine Topleistung abrufen.»

Kurze Reise, neuer Goalie

Beim Bundesliga-Rivalen Bayern München, der sich vor zwei Wochen mit dem Heimsieg gegen Paris Saint-Germain etwas Luft verschafft hat, fehlt der Goalie. Für den mit einem Rippenbruch ausfallende Manuel Neuer rückt gegen Schachtar Donezk in Gelsenkirchen der Israeli Daniel Peretz in die Startformation. Für den vor anderthalb Jahren für Yann Sommer zum Klub gestossenen 24-Jährigen wird es der fünfte Match für den FC Bayern und der erste überhaupt in der Champions League.

Bologna hofft auf Premiere

Überraschend stark unter Zugzwang befindet sich Manuel Akanji mit Manchester City. Der englische Meister könnte durch eine Niederlage bei Juventus Turin in den letzten beiden Matches ums Weiterkommen bangen müssen. Das Spiel der letzten Chance wartet auf Champions-League-Debütant Bologna, der im Wettbewerb noch sieglos ist. Dabei treffen Dan Ndoye und Remo Freuler auf Benfica Lissabon mit dem Nati-Kollegen Zeki Amdouni, Bolognas Michel Aebischer ist schon länger verletzt.

Noah Okafor (mit Milan gegen Roter Stern Belgrad) sowie Breel Embolo, Denis Zakaria und Ersatzgoalie Philipp Köhn (mit Monaco bei Arsenal) sind die weiteren Schweizer, die am Mittwoch ausserhalb von Stuttgart im Champions-League-Einsatz stehen.

sda