Lamine Yamal will auch gegen Atlético jubeln Keystone

Der FC Barcelona kämpft in Madrid gegen Atlético aus der Defensive um den Einzug in die Halbfinals der Champions League, derweil PSG auswärts gegen Liverpool den 2:0-Vorsprung verteidigt.

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Barcelona steht am Dienstagabend vor einer der schwierigsten Aufgaben der Saison. Nach dem 0:2 im Hinspiel muss das Team von Trainer Hansi Flick im Estadio Metropolitano bei Atlético Madrid mindestens zwei Tore aufholen, um die Hoffnung am Leben zu erhalten. Der Deutsche zeigt sich dennoch überzeugt, dass seine Mannschaft die Wende schaffen kann. Entscheidend sei, den eigenen Fussball durchzusetzen und die vorhandenen Möglichkeiten konsequent zu nutzen.

Die Ausgangslage ist klar: Barcelona braucht eine nahezu perfekte Leistung gegen ein Team, das unter Diego Simeone seit Jahren für defensive Stabilität und taktische Disziplin steht. Bereits im Hinspiel hatten die Madrilenen ihre Stärken ausgespielt, auch begünstigt durch eine frühe Rote Karte gegen Barcelona. Auch im Cup erwies sich Atlético zuletzt als unangenehmer Gegner für die Katalanen.

In der Meisterschaft deutlich vorne

Immerhin reist Barcelona mit Rückenwind aus der Meisterschaft an. Der klare Derbysieg gegen Espanyol liess den Vorsprung auf Real Madrid weiter anwachsen, die erfolgreiche Titelverteidigung scheint greifbar zu sein. Am Dienstag gilt der Fokus aber ausschliesslich der Königsklasse, in der der Klub seit dem Triumph vor mehr als einem Jahrzehnt vergeblich auf einen weiteren Titel wartet.

Personell kann Barcelona nahezu aus dem Vollen schöpfen. Die Rückkehr des niederländischen Mittelfeldmotors Frenkie de Jong eröffnet neue Möglichkeiten. Lediglich der gesperrte Pau Cubarsi fehlt. Und dass die Offensive funktioniert, hat die Mannschaft um Jungstar Lamine Yamal erst am Wochenende wieder gezeigt. 84 Tore in der Meisterschaft und 30 in der Champions League sind es schon.

Zwei-Tore-Polster

Deutlich komfortabler ist die Ausgangslage für Paris Saint-Germain. Nach dem 2:0 im Hinspiel reist das Team von Luis Enrique mit einem Polster zum FC Liverpool. Doch die Aufgabe an der Anfield Road gilt als eine der anspruchsvollsten im europäischen Fussball.

PSG hat sich in den vergangenen Wochen eindrucksvoll stabilisiert und mit dominanten Auftritten Selbstvertrauen gesammelt. Besonders offensiv präsentierte sich die Mannschaft variabel und gefährlich. Dennoch blieb nach dem Hinspiel ein Gefühl der verpassten Chance, da die Pariser ihre Überlegenheit nicht in ein noch deutlicheres Ergebnis ummünzen konnten.

Spieler wie Ousmane Dembélé oder Warren Zaïre Emery sprachen offen darüber, dass mehr möglich gewesen wäre. Umso wichtiger wird nun ein abgeklärter Auftritt im Rückspiel sein.

Liverpool setzt dagegen auf die besondere Atmosphäre im eigenen Stadion. Nach dem jüngsten Meisterschaftserfolg gegen Fulham geht das Team mit neuem Selbstvertrauen in die Partie. Vor allem Mohamed Salah könnte zum entscheidenden Faktor werden, nachdem er im Hinspiel noch geschont wurde.