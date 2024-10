Hansi Flick war Trainer der Bayern, als die Deutschen den FC Barcelona 2020 mit 8:2 demütigten Keystone

Am Mittwoch kommt es in der 3. Runde der Champions League in Barcelona zum Wiedersehen zwischen Hansi Flick und Bayern München.

SDA

Nichts widerspiegelte in den letzten Saisons den Bedeutungsverlust des FC Barcelona in der Champions League so deutlich wie die Duelle mit Bayern München. Die fünf Partien in den letzten gut vier Jahren zwischen den beiden Mannschaften gingen alle an die Deutschen – mit einem Torverhältnis von 19:2.

Am Ursprung dieser für die Katalanen unwürdigen Bilanz stand im August 2020, mitten in der Coronakrise, das 2:8 im Viertelfinal des Finalturniers. Der damalige Coach der Bayern, Hansi Flick, ist heute der Hoffnungsträger von Barcelona. Der 59-Jährige aus Heidelberg hat in den letzten Wochen mit guten Resultaten dazu beigetragen, dass sich der 27-fache spanische Meister wieder wohl in seiner Haut fühlt und mit breiterer Brust in die hochkarätigen europäischen Duelle geht.

Seit Ende August hat Barça in sechs von neun Spielen mindestens vier Tore erzielt, darunter vor drei Wochen auch gegen die Young Boys (5:0). Flick hob verständlicherweise die näherer Vergangenheit hervor und redete die Bedeutung der Direktduelle gegen Bayern klein: «Die Vergangenheit spielt keine Rolle, was zählt ist die Gegenwart. Wir können nur beeinflussen, was kommt. Natürlich wollen wir die Bayern schlagen.»

Neben dem Trainerduell zwischen Flick und Bayerns Vincent Kompany stechen zwei andere Vergleiche am Mittwochabend im Olympiastadion von Barcelona hervor: jene der Goalgetter Robert Lewandowski und Harry Kane sowie der Dribble-Künstler Lamine Yamal und Jamal Musiala.

Bereits am früheren Mittwochabend (18.45 Uhr) steht Bayer Leverkusen im Einsatz. Die Mannschaft um Granit Xhaka tritt in der Bretagne zum erstaunlichen Spitzenduell gegen Brest an. Die Franzosen mit dem Schweizer Edimilson Fernandes sind wie der deutsche Meister mit zwei Siegen in die Ligaphase gestartet.

